Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3136417
Zee OdishaOdisha Education And JobPM Shri Kendriya Vidyalaya Job: ପିଏମଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଡେରିନକରି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

PM Shri Kendriya Vidyalaya Job: ପିଏମଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଡେରିନକରି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

PM Shri Kendriya Vidyalaya Job: ଯେଉଁଥିରେ PGT, TGT, PRT, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଖେଳ, ଯୋଗ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ, ପରାମର୍ଶଦାତା, ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ନର୍ସ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ, ଅଂଶକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଷୟ-ୱାରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 10, 2026, 10:36 PM IST

Trending Photos

PM Shri Kendriya Vidyalaya Job: ପିଏମଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଡେରିନକରି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

PM Shri Kendriya Vidyalaya Job: ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫର ରାଇଜିଂ ଇଣ୍ଡିଆ (PM SHRI) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଶୈକ୍ଷିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 2026-27 ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଅଂଶକାଳୀନ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏକ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଚୟନ ୱାକ୍-ଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ ଏବଂ KVS ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭିତ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। 

ଓଡିଶା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ KV ନିଯୁକ୍ତି 2026 ଓଡିଶାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ସହ-ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ PGT, TGT, PRT, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଖେଳ, ଯୋଗ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ, ପରାମର୍ଶଦାତା, ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ନର୍ସ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ, ଅଂଶକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଷୟ-ୱାରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ।

ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେଭି ନିଯୁକ୍ତି 2026 - ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ
*ସଂସ୍ଥା: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେଭି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ), କେଭିଏସ ଅଧୀନରେ
*ପଦ: ପିଜିଟି, ଟିଜିଟି, ପିଆରଟି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ, ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଚାକିରି
ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ (ଓଡିଆ), ପରାମର୍ଶଦାତା, ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ନର୍ସ

Add Zee News as a Preferred Source

*ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରକାର: ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ
*ବର୍ଗ: ସ୍କୁଲ ଚାକିରି
*ବିଜ୍ଞପ୍ତି: ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ (ପ୍ରତ୍ୟେକ କେଭି ପାଇଁ ପୃଥକ ନୋଟିସ୍)
*ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ୱାକ୍-ଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର (ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ)
*ଆବେଦନ ପଦ୍ଧତି: ଅଫଲାଇନ୍ (ସ୍କୁଲ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ / ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଞ୍ଜିକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ)

ଓଡିଶା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେଭି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦରମା 2026
ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ହେବ:

ପିଜିଟି: ୨୭ ହଜାର ୫୦୦/- ପ୍ରତି ମାସ
ଟିଜିଟି: ୨୬ ହଜାର ୨୫୦ /- ପ୍ରତି ମାସ
ପିଆରଟି / କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ / ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ / କ୍ରୀଡା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ / ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ / ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ / ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ: ପ୍ରତି ମାସ ₹୨୧,୨୫୦/-
ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା: ପ୍ରତି ମାସ ୨୫ ହଜାର/-
ନର୍ସ: ପ୍ରତିଦିନ ୭୫୦/-

ଓଡିଶା ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୨୦୨୬
ଓଡିଶାର ଅନେକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୀଘ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟସୂଚୀ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା କେଭି ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଏହି ପୃଷ୍ଠାକୁ ବୁକମାର୍କ କରିବା ଉଚିତ।

Also Read: Budhaditya Yog 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ, ୬ରାଶିଙ୍କୁ କୋଟିପତି କରିବ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ !

Also Read: Uterus Cancer Symptoms: ଗର୍ଭାଶୟରେ କର୍କଟ ହେଲେ ଶରୀରରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ...ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

PM Shri Kendriya Vidyalaya Job
PM Shri Kendriya Vidyalaya Job: ପିଏମଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଡେରିନକ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ
Ranabali Real Story
Ranabali Real Story: ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମରେ କମାଲ କରିବେ ଭିରୋସ, କାହାଣୀ ଜାଣିଲେ ରହିବନି
LPG Gas Concern
LPG Gas Concern: ଭାରତ ସରକାର ଭିଡ଼ିଲେ ଅଣ୍ଟା, ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣ
ration card e kyc
Ration Card E kyc: ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅଟିକିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ...ଜାଣନ୍ତୁ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟ