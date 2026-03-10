PM Shri Kendriya Vidyalaya Job: ପିଏମଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଡେରିନକରି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

PM Shri Kendriya Vidyalaya Job: ଯେଉଁଥିରେ PGT, TGT, PRT, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଖେଳ, ଯୋଗ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ, ପରାମର୍ଶଦାତା, ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ନର୍ସ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ, ଅଂଶକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଷୟ-ୱାରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ।
PM Shri Kendriya Vidyalaya Job: ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫର ରାଇଜିଂ ଇଣ୍ଡିଆ (PM SHRI) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଶୈକ୍ଷିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 2026-27 ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଅଂଶକାଳୀନ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏକ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଚୟନ ୱାକ୍-ଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ ଏବଂ KVS ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭିତ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ।
ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେଭି ନିଯୁକ୍ତି 2026 - ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ
*ସଂସ୍ଥା: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେଭି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ), କେଭିଏସ ଅଧୀନରେ
*ପଦ: ପିଜିଟି, ଟିଜିଟି, ପିଆରଟି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ, ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଚାକିରି
ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ (ଓଡିଆ), ପରାମର୍ଶଦାତା, ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ନର୍ସ
*ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରକାର: ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ
*ବର୍ଗ: ସ୍କୁଲ ଚାକିରି
*ବିଜ୍ଞପ୍ତି: ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ (ପ୍ରତ୍ୟେକ କେଭି ପାଇଁ ପୃଥକ ନୋଟିସ୍)
*ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ୱାକ୍-ଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର (ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ)
*ଆବେଦନ ପଦ୍ଧତି: ଅଫଲାଇନ୍ (ସ୍କୁଲ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ / ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଞ୍ଜିକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ)
ଓଡିଶା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେଭି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦରମା 2026
ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ହେବ:
ପିଜିଟି: ୨୭ ହଜାର ୫୦୦/- ପ୍ରତି ମାସ
ଟିଜିଟି: ୨୬ ହଜାର ୨୫୦ /- ପ୍ରତି ମାସ
ପିଆରଟି / କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ / ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ / କ୍ରୀଡା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ / ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ / ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ / ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ: ପ୍ରତି ମାସ ₹୨୧,୨୫୦/-
ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା: ପ୍ରତି ମାସ ୨୫ ହଜାର/-
ନର୍ସ: ପ୍ରତିଦିନ ୭୫୦/-
ଓଡିଶା ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୨୦୨୬
ଓଡିଶାର ଅନେକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୀଘ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟସୂଚୀ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା କେଭି ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଏହି ପୃଷ୍ଠାକୁ ବୁକମାର୍କ କରିବା ଉଚିତ।
