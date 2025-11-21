PNB Recruitment 2025: ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ବଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ମିଳିବ ଭଲ ଦରମା

Punjab National Bank Recruitment 2025: ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ (LBO) ପାଇଁ ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
Trending Photos
Punjab National Bank Recruitment 2025: ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖାଲି ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ (PNB LBO ଖାଲି ପଦବୀ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ୨୩, ୨୦୨୫। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ’ଣ? ଆସନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଜାଣିବା
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲାରିକାଲ୍ କିମ୍ବା ଅଫିସର କ୍ୟାଡର ପଦବୀରେ ଅତି କମରେ ୧ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୨୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ସାଧାରଣ, OBC, କିମ୍ବା EWS ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି 1,180 ରହିଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି 59 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, pnb.bank.in ଭିଜିଟ୍ କରି ହୋମ୍ ପେଜ୍ ରେ 'ନିଯୁକ୍ତି' ବିଭାଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନିଯୁକ୍ତି ଆବେଦନର ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ନାମ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଭଳି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ । ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପରେ, ଆବେଦନ ଫର୍ମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯିବ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସମେତ ଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆବେଦନ ଫି ପୈଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସତର୍କତାର ସହ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ।
ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ଉପରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଧାରିତ ହେବ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 48,480 ରୁ 85,920 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ସୂଚନା ଦେଖିପାରିବେ ।
Also Read- Abhijit Majumdar: ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ଖବର, ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା
Also Read- Gold Rate: ଦିନକରେ ଏତିକି ପ୍ରତିଶତ ବଢିଗଲା ସୁନା ଦର, ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ...