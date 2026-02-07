PNB Recruitment: ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି

PNB Apprentice Recruitment 2026: ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ତାଲିମ ଅବଧି, ଦରମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
PNB Apprentice Recruitment 2026: ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିବା ପରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୀଘ୍ର ଚାକିରି ଖୋଜିବା କିମ୍ବା ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି । ସ୍ନାତକ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା କ’ଣ? ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ’ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆବେଦନ ଫି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଆପଣ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ ୮, ୨୦୨୬ ଏବଂ ଶେଷ ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ ୨୪, ୨୦୨୬ ରହିଛି। PNB ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧,୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ, ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତାଲିମ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଗ୍ରାମୀଣ, ଅର୍ଦ୍ଧ-ଗ୍ରାମୀଣ କିମ୍ବା ସହରାଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମାସିକ ୧୨,୩୦୦ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇବେ।
ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ, ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ପଢିବା, ଲେଖିବା ଏବଂ କହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା ୨୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୨୮ ବର୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ ବୟସ ଗଣନା କରାଯିବ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ଛାଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ଛାଡ଼ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଅନଲାଇନରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସାଧାରଣ, OBC, ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ୯୪୪; ସାଧାରଣ, OBC, କିମ୍ବା EWS (ପୁରୁଷ) ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୭୦୮; SC, ST, କିମ୍ବା PwBD ବର୍ଗ ପାଇଁ ୨୩୬; ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୨୩୬ ରହିଛି।
PNB ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, pnb.bank.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋମପେଜରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବିଭାଗ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ, ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖିବେ। ଏହା PNB ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତିର ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖାଇବ। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଖୋଲିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ସଠିକ ଭାବେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ସ୍କାନ କପି ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତର ଏକ ସ୍କାନ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଦେବା ପରେ, ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି, PNB ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ଶେଷରେ ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ରଖନ୍ତୁ ।
