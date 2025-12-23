Advertisement
Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 23, 2025, 09:14 PM IST

Nita Mukesh Ambani Cultural Centre: ହାତ ମିଶାଇଲେ ଅମ୍ବାନୀ ଓ କତାର ମ୍ୟୁଜିୟମସ୍...ଭାରତୀୟ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡିରେ ମିଳିବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା...୫ ବର୍ଷର ଡିଲ୍ ପକ୍କା

Nita Mukesh Ambani Cultural Centre: ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାଲିକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର କତାର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନୀତା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର (NMACC) ଏବଂ କତାର ସଂଗ୍ରହାଳୟ (QM) ଏକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ସହଭାଗୀତା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।

ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। NMACC ଏବଂ କତାର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସହଭାଗୀତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। NMACC ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଇଶା ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ କତାର ମ୍ୟୁଜିୟମସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶେଖା ଅଲ ମାୟାସା ବିନ୍ତ ହମାଦ ବିନ୍ ଖଲିଫା ଅଲ ଥାନି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦୋହାରେ କତାରର ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ଉଭୟ ଏହି ସହଭାଗୀତାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ।

ଏହି ସହଭାଗୀତାରେ ଲାଭ କ’ଣ ହେବ?
NMACC ଏବଂ କତାର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସହଭାଗୀତା ଭାରତ ଏବଂ କତାର ଉଭୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଭୟ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସଂଗ୍ରହାଳୟ-ନିବାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଶିକ୍ଷାଗତ ସିରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଏକ ଖେଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଙ୍ଗନୱାଡି ସମେତ ଭାରତର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବ। ଏହି ସହଭାଗୀତା ପରେ, NMACC ଏବଂ କାତାର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୈଶବ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକଶିତ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। କେବଳ ପିଲାମାନେ ନୁହେଁ ବରଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଉପକରଣ, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ପାଇବେ, ଯାହା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ଆଣିବ।

ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
କାତାର ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶେଖା ଅଲ୍ ମାୟାସା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସହଭାଗୀତା ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସହଭାଗୀତା କତାରର ସଂସ୍କୃତି ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଏହି ସମୟରେ, ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇଶା ଅମ୍ବାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସହଭାଗୀତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏପରି ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଶିଖିବାକୁ ସଶକ୍ତ କରେ।

ଭାରତର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡିରେ ଲାଭ ପହଞ୍ଚିବ
ଏହି ସହଭାଗୀତାର ଲାଭ ସମଗ୍ର ଭାରତର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ନୀତା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ପହଞ୍ଚକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ଭାରତର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡିରେ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହି ସହଭାଗୀତାର ଲାଭ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଅନୁଭବ କରାଯିବ।

