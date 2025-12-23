Railway Group D Recruitment 2026: ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ର ୨୨୦୦୦ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ ରେଳବାଇ, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି

Railway Group D Recruitment 2026: ରେଳବାଇ ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ନୂତନ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB) ୨୨୦୦୦ ଲେବଲ୍-୧ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ୨୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ RRB ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ www.rrbapply.gov.in ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ।
ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଟ୍ରାକ୍ ମେଣ୍ଟେନର୍ ଗ୍ରେଡ୍ IV ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ପଦବୀ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ୧୧,୦୦୦ ପଦବୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ପଏଣ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଖାଲି ପଦବୀ ଅଛି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୨୦ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରହିବ।
ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଦବୀରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ କ’ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା?
ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଟ୍ରେଡରେ ITI ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତଥାପି ପୂର୍ବ ନିଯୁକ୍ତିରେ ITI ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନଥିଲା। ITI ଧାରକ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଭୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯାହା ପରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିସ୍ତୃତ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ
ସାଧାରଣ/OBC/EWS ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଫି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ କି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି/ଜାତୀୟ ଜନଜାତି/ମହିଳା/ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ?
