Railway Group D Recruitment 2026: ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ର ୨୨୦୦୦ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ ରେଳବାଇ, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି

Railway Group D Recruitment 2026: ରେଳବାଇ ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ନୂତନ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB) ୨୨୦୦୦ ଲେବଲ୍-୧ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। 

 

Dec 23, 2025, 07:04 PM IST

ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଟ୍ରାକ୍ ମେଣ୍ଟେନର୍ ଗ୍ରେଡ୍ IV ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ପଦବୀ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ୧୧,୦୦୦ ପଦବୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ପଏଣ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଖାଲି ପଦବୀ ଅଛି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୨୦ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରହିବ।

ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଦବୀରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ କ’ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା?
ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଟ୍ରେଡରେ ITI ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତଥାପି ପୂର୍ବ ନିଯୁକ୍ତିରେ ITI ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନଥିଲା। ITI ଧାରକ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଭୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯାହା ପରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିସ୍ତୃତ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।

ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ
ସାଧାରଣ/OBC/EWS ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଫି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ କି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି/ଜାତୀୟ ଜନଜାତି/ମହିଳା/ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ?

  • ପ୍ରଥମେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ RRBର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ rrbapply.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।
  • ଏହା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇ ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ "ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲିଙ୍କ୍" କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ।
  • ଏହା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ଡିଟେଲ୍ସ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ପିତାଙ୍କ ନାମ, ମାତାଙ୍କ ନାମ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର।
  • ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ।
  • ଏହା ପରେ ସମସ୍ତ ମଗାଯାଇଥିବା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
  • ଏହା ପେର ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଦନ ଫି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।
  • ଏହା ପରେ ଫର୍ମର ଏକ ଶେଷ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।

