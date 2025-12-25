Railway Recruitment: ରେଳବାଇରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ,ଦରମା ରହିଛି ୪୫ ହଜାର!

Railway Recruitment: ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର CEN-08/2025 ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ରେଳବାଇର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମୋଟ ୩୧୧ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚକ,ଯେତେବେଳେ ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଚାର ନିରୀକ୍ଷକ, ଲ୍ୟାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍-III, ମୁଖ୍ୟ ଆଇନ ସହାୟକ, ଜୁନିଅର ଅନୁବାଦକ (ହିନ୍ଦୀ), କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିରୀକ୍ଷକ, ସରକାରୀ ଓକିଲ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହାୟକ (ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ) ଭଳି ପଦବୀ ଅନ୍ତଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ୨୦୨ ପଦବୀ ଜୁନିଅର ଅନୁବାଦକ ପାଇଁ ରହିଛି।
ସର୍ବାଧିକ ୨୦୨ ପଦବୀ ଜୁନିଅର ଅନୁବାଦକ/ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ ରହିଛି। ଲ୍ୟାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ୩୯ ପଦବୀ, ମୁଖ୍ୟ ଆଇନ ସହାୟକ ପାଇଁ ୨୨ ପଦବୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ କଲ୍ୟାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ପାଇଁ ୨୪ ପଦବୀ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରହିଛି। ଏବଂ ଦରମା ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୯ ହଜାରରୁ ୪୪,୯୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ବୟସ ସୀମା ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ରହିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୮ ବର୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ୪୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଡାକ୍ତରୀ ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଯେପରିକି B-1, C-1, ଏବଂ C-2।
ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଚାର ନିରୀକ୍ଷକ,ବେତନ ସ୍ତର-୬ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦରମା ୩୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବୟଲ ୧୮ ରୁ ୩୩ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ୍ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୫ ରହିଛି। ଲାବ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ-III (ରସାୟନବିଦ ଏବଂ ଧାତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ) ବେତନ ସ୍ତର-୨ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦରମା ୧୯,୯୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ଏବଂ ବୟସ ୧୮ ରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ୩୯ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ସେହିପରି, ମୁଖ୍ୟ ଆଇନ ସହାୟକ,ବେତନ ସ୍ତର-୭,ଦରମା ୪୪,୯୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ବୟସ ୧୮ ରୁ ୪୦ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ୍ ୨୨ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। କନିଷ୍ଠ ଅନୁବାଦକ/ହିନ୍ଦୀ ବେତନ ସ୍ତର-୬ ଦରମା ୩୫,୪୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ବୟସ ୧୮ ରୁ ୩୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ୨୦୨ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ବେତନ ସ୍ତର-୬ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦରମା ୩୫,୪୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ବୟସ ୧୮ ରୁ ୩୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ବେତନ ସ୍ତର-୭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦରମା ୪୪,୯୦୦ ରହିଛି। ଏବଂ ବୟସ ୧୮-୩୨ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ୭ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହାୟକ (ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ) ବେତନ ସ୍ତର-୬ ଦରମା ୩୫,୪୦୦ ରହିଥିବା ବେଳେ ବୟସ ୧୮-୩୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟର। ଏଥିପାଇଁ ୨ଟି ପଦବୀ ରହିଛି।
ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ବିଜ୍ଞପ୍ତି:
ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ
ରେଲୱେ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ବିବରଣୀ ଆଧାର ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଆଧାରରେ ନାମ ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ସଠିକ୍ ମେଳ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଧାରରେ ସର୍ବଶେଷ ଫଟୋ ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା (ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଆଇରିସ୍) ଅପଡେଟ୍ ହେବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏପରି ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ।
ଆଗାମୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ:
RRB ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ସୂଚନା କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା, ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମ CEN-08/2025 ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସରକାରୀ RRB ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ୱେବସାଇଟଗୁଡିକର ତାଲିକା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:
RRB ଅହମ୍ମଦାବାଦ - www.rrbahmedabad.gov.in
RRB ଗୋହାଟି - www.rrbguwahati.gov.in
RRB ପ୍ରୟାଗରାଜ୍ - www.rrbald.gov.in
RRB ଆଜମେର୍ - www.rrbajmer.gov.in
RRB ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର - www.rrbjammu.nic.in
RRB ରାଞ୍ଚି - www.rrbranchi.gov.in
RRB ଭୋପାଳ - www.rrbbhopal.gov.in
RRB କୋଲକାତା - www.rrbkolkata.gov.in
RRB ସିକେନ୍ଦରାବାଦ୍ - www.rrbsecunderabad.gov.in
RRB ଭୁବନେଶ୍ୱର - www.rrbbbs.gov.in
RRB ମାଲଡା - www.rrbmalda.gov.in
RRB ସିଲିଗୁରି - www.rrbsiliguri.gov.in
RRB ବିଲାସପୁର - www.rrbbilaspur.gov.in
RRB ମୁମ୍ବାଇ - www.rrbmumbai.gov.in
RRB ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ - www.rrbbnc.gov.in
RRB ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ - www.rrbcdg.gov.in
RRB ମୁଜାଫରପୁର - www.rrbmuzaffarpur.gov.in
RRB ଗୋରଖପୁର - www.rrbgkp.gov.in
RRB ଚେନ୍ନାଇ - www.rrbchennai.gov.in
RRB ପାଟନା - www.rrbpatna.gov.in
RRB ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ - www.rrbthiruvananthapuram.gov.in
ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ସଂଶୋଧନ, ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁଜବ କିମ୍ବା ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୂଚନା କେବଳ ଏହି ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ।