Railway Recruitment 2026: ରେଳବାଇରେ କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ!

Railway Recruitment 2026: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଏକ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ, ରେଳ ଚକ କାରଖାନାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଲିମ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ RWFର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଲିମ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା।
Railway Recruitment 2026: ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କି ? ସ୍ନାତକ ପରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଚାକିରି ପାଇବେ? ଏପରି ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି । ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଏକ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ, ରେଳ ଚକ କାରଖାନାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଲିମ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଖୋଲିଛି। ଏହା ଏକ ଭଲ ଚାକିରି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ।
ରେଳ ଚକ କାରଖାନାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଲିମ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାଗଣାରେ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ ମାସିକ ଦରମା ପାଇବେ। ରେଳବାଇରେ ମାଗଣାରେ ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା।
ଦରମା ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
ରେଳ ଚକ କାରଖାନା ବାଣିଜ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଲି ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ମୋଟ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୯୦ । ଫିଟର ପାଇଁ ୮୫, ମେକାନିକ୍ସ ପାଇଁ ୩୧, ମେକାନିକ୍ସ (ମୋଟର ଯାନ) ପାଇଁ ୮, ଟର୍ନର ପାଇଁ ୫, CNC ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କମ୍ ଅପରେଟର ପାଇଁ ୨୩, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ପାଇଁ ୧୮ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେକାନିକ୍ସ ପାଇଁ ୨୨ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଏପ୍ରିଲ ୧, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RWF ରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଲିମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଲିମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବ ଏବଂ ମାସିକ ଦରମା ପାଇବେ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଦରମା
ଆପଣ ରେଳ ଚକ କାରଖାନା (RWF) ରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଲିମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଫି ୧୦୦ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ SC/ST/PWD/ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବେଦନ ଫି ନାହିଁ।
କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ?
ଏଥିପାଇଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଦୁଇଟି ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଆବଶ୍ୟକ ।
କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଅନଲାଇନରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ରେଳ ଚକ କାରଖାନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ, ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ; ତଳେ ଦସ୍ତଖତ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହିବ। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀ-II, କର୍ମଚାରୀ ବିଭାଗ, ରେଳ ଚକ କାରଖାନା, ୟେଲାହାଙ୍କା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଲିମ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କ ଆଧାରରେ ଏକ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ମେ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବାର ୪୫ ଦିନ ପରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶନର ୧୫ ଦିନ ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
