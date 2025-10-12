Railway Job 2025: ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ !ରେଳବିଭାଗରେ ବାହାରିଲା ୫ହଜାର ୮୦୦ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି...ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

Railway Job 2025: ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (CBT-1 ଏବଂ CBT-2), ଦକ୍ଷତା / ଟାଇପିଂ / ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରୁ ୨୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ rrbbbs.gov.in ରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
Railway Job 2025: ରେଳବାଇ RRB NTPC ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ୫୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଖାଲି ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। RRB NTPC 2025 ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୨୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ RRB ୱେବସାଇଟ୍, rrbbbs.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିସ୍ତୃତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଢନ୍ତୁ।
ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB) ଦ୍ୱାରା୫୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ପଦବୀ ପାଇଁ RRB NTPC ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ୧୮ ରୁ ୩୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (CBT-1 ଏବଂ CBT-2), ଦକ୍ଷତା / ଟାଇପିଂ / ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରୁ ୨୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ rrbbbs.gov.in ରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ରେଳବାଇ RRB NTPC ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ - ସାରାଂଶ
*ସଂଗଠନ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ
*ନିଯୁକ୍ତି ପରିଚାଳନା: ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB)
*ପରୀକ୍ଷାର ନାମ: ଅଣ-ବୈଷୟିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ବର୍ଗ (NTPC)
*ମୋଟ ଖାଲି ପଦବୀ: ୫,୮୦୦ରୁ ଅଧିକ
*ବର୍ଗ: ରେଳବାଇ ଚାକିରି
*ଆବେଦନ ପଦ୍ଧତି: ଅନଲାଇନ୍
*ଆବେଦନ ତାରିଖ: ୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ୨୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫
*ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା: ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ସମକକ୍ଷ
*ବୟସ ସୀମା: ୧୮ ରୁ ୩୩ ବର୍ଷ
RRB NTPC ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ରେ ମୋଟ ୫,୮୧୭ ଆଶାୟୀ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ପଦବୀ ରହିଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖାଲି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପଦବୀ ଅନୁଯାୟୀ ବଣ୍ଟନ ନିମ୍ନଲିଖିତ:
ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର - ୬୧୫ ପଦବୀ
ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର - ୩୪୨୩ ପଦବୀ
ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ - ୫୯ ପଦବୀ
ମୁଖ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ-କମ୍-ଟିକେଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର (CCTS) - ୧୬୧ ପଦବୀ
ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ (JAA) - ୯୨୧ ପଦବୀ
ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ - ୬୩୮ ପଦବୀ
RRB NTPC ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ସହିତ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତର 6 ଅଧୀନରେ ଆସେ ଯାହାର ଦରମା ପ୍ରାୟ ₹35,400 - ₹1,12,400, ଯେତେବେଳେ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ, ଜୁନିଅର ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (JAA), ଏବଂ ଗୁଡ୍ସ ଗାର୍ଡ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତର 5 ଅଧୀନରେ ଆସେ ଯାହାର ଦରମା ପ୍ରାୟ ₹29,200 - ₹92,300। ମୂଳ ଦରମା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA), ଘରଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA), ପରିବହନ ଭତ୍ତା, ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ହକଦାର।
