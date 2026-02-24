RBI Assistant Recruitment: ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ନିଯୁକ୍ତି

RBI Assistant Recruitment: RBI କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କ୍ଲାରିକାଲ୍ ସ୍ତରୀୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ନାତକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। RBI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା rbi.org.in. ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬।
RBI Assistant Recruitment: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାରା ଭାରତରେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାଖାରେ ପୂରଣ ପାଇଁ ୬୫୦ ଟି ସହାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ RBI ସହାୟକ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆରବିଆଇ ସହାୟକ ଆବେଦନ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରବିଆଇର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ rbi.org.in ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର RBI ସହାୟକ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ୨୦୨୬ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। RBI ସହାୟକ ୨୦୨୬ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମ୍ନରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସହାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ ୬୫୦ ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ସହିତ RBI ସହାୟକ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ RBI ସହାୟକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରା ଦେଶରେ RBI କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କ୍ଲାରିକାଲ୍ ସ୍ତରୀୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ନାତକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। RBI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା rbi.org.in. ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬।
ଏକ RBI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ନଗଦ ପରିଚାଳନା, ମୁଦ୍ରା ଜାରି ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ, ସରକାରୀ କୋଷାଗାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୁଗମ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
RBI ସହାୟକ ନିଯୁକ୍ତି 2026 - ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ
*ସଂସ୍ଥା: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI)
*ପଦ ନାମ: ସହାୟକ
*ମୋଟ ଖାଲି ପଦବୀ: ୬୫୦
*ପରୀକ୍ଷା ସ୍ତର: ଜାତୀୟ
*ବର୍ଗ: ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି
*ଆବେଦନ ପଦ୍ଧତି: ଅନଲାଇନ୍
*ପଞ୍ଜିକରଣ ତାରିଖ: ୧୬ ଫେବୃଆରୀ ରୁ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬
*ଚୟନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ପ୍ରିଲିମ୍ସ, ମେନ୍ସ, ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (LPT)
*ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା: ଯେକୌଣସି ବିଭାଗରେ ସ୍ନାତକ (ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ)
*ବୟସ ସୀମା: ୨୦ ରୁ ୨୮ ବର୍ଷ (୦୧/୦୨/୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା)
*ମାସିକ ଦରମା: ୫୮ ହଜାର ୫୧୪ (ମୋଟ)
*ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍: https://www.rbi.org.in/
RBI ସହାୟକ ୨୦୨୬ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖ - ୧୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬
ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ - ୧୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬
ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ - ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬
ଆରବିଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ୨୦୨୬
ବିଭିନ୍ନ ଆରବିଆଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାଖାରେ ମୋଟ ୬୫୦ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆରବିଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ୨୦୨୬ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟୱାରୀ ଏବଂ ବର୍ଗୱାରୀ ପଦବୀର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି।
ବୟସ ସୀମା (୦୧/୦୨/୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ)
ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ: ୨୦ ବର୍ଷ
ସର୍ବାଧିକ ବୟସ: ୨୮ ବର୍ଷ
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୦୨/୦୨/୧୯୯୮ ରୁ ୦୧/୦୨/୨୦୦୬ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ
ଆରବିଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ୨୦୨୬
ଭାରତରେ କ୍ଲାରିକାଲ୍ ସ୍ତରୀୟ ଚାକିରି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦରମା ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୌଳିକ ଦରମା ହେଉଛି ପ୍ରତିମାସ ୨୯,୦୦୦–୭୮,୬୪୦। ମୋଟ ମାସିକ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୫୮ ହଜାର ୫୧୪, ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ ସହର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ହାତରେ ଦରମା ୩୬ ହଜାର ରୁ ୪୦ ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ।
