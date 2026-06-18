RBI Recruitment 2026: ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ମାସିକ ଦରମା ଏତିକି...

RBI Young Professional Recruitment 2026: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ସେଠାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏହା ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। RBI ଯୁବ ବୃତ୍ତିଗତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
RBI ପେମେଣ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ଆର୍ଥିକ ବଜାର, ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ସମେତ ୧୨ଟି ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ RBI ଯୁବ ବୃତ୍ତିଗତ ନିଯୁକ୍ତିର ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ।
RBI ମୋଟ ୧୨ଟି ଯୁବ ବୃତ୍ତିଗତ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୧ ବର୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୟସ ୬ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏହା ଏକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭୂମିକା; RBI ତିନି ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଧି ପାଇଁ ଯୁବ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ନିଯୁକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ।
ଚୟନ ହେବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ସ୍ଥାନ ମୁମ୍ବାଇ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ₹୧,୫୦,୦୦୦ ମାସିକ ବୃତ୍ତି ପାଇବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ।
କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ପ୍ରଥମେ, RBIର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ହୋମପେଜର 'ସୁଯୋଗ' ବିଭାଗରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଦନ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସମେତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏକ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର CV ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଭଳି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଫର୍ମକୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ yphrmdco@rbi.org.in କୁ ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ସୂଚନା କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ RBIର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ