Add Zee Business As A Preferred Source
App

RBI Recruitment 2026: ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ମାସିକ ଦରମା ଏତିକି...

RBI Young Professional Recruitment 2026: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI)ରେ କାମ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 18, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:06 PM IST
RBI Recruitment 2026: ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ମାସିକ ଦରମା ଏତିକି...

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
RBI Recruitment 2026: ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ମାସିକ ଦରମା ଏତିକି...
Job news0 min ago
2
TMC1 hr ago
3
vigilance raid1 hr ago
4
Naba Das4:51 AM IST
5
Odisha news4:48 AM IST