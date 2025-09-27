Advertisement
RI Amin Exam: ଅକ୍ଟୋବର ୮ରେ ଆର ଆଇ, ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ୮ତାରିଖରୁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅମିନ, ଏଆରଆଇ, ଆରଡିସିଏ ସୁପରଭାଇଜର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବେ। ଏନେଇ ଓଏସଏସଏସସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଓଏସ୍ଏସ୍ଏସସି ୱେବସାଇଟ www.osssc.gov.inରୁ ଆଡମିଶନ ଲେଟର ବା ପ୍ରବେଶିକା ପତ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 27, 2025, 10:01 AM IST

RI Amin Exam:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ୮ତାରିଖରୁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅମିନ, ଏଆରଆଇ, ଆରଡିସିଏ ସୁପରଭାଇଜର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବେ। ଏନେଇ ଓଏସଏସଏସସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଓଏସ୍ଏସ୍ଏସସି ୱେବସାଇଟ www.osssc.gov.inରୁ ଆଡମିଶନ ଲେଟର ବା ପ୍ରବେଶିକା ପତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏପରିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମକ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। 

ସେହିପରି ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ୧୯୩ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ୧୯୩ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ୭୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ।ପାଖାପାଖି ୭୫୦୦୦ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଆଜି ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଦିନ ସାଢେ ୧୧ଟା ଯାଏଁ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂରେ ପେପର-୧ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୪ଟା ଯାଏଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂରେ ପେପର-୨ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ । ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ କ୍ୟୁଆରକୋଡ ଓ ୱାଟର ମାର୍କ ରହିଛି । 

Prabhudatta Moharana

