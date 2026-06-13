Central Govt Job: ରେଳବାଇରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ: ଦଶମ ପାସ୍ ଓ ITI ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ରେଳବାଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ (RRB) ପକ୍ଷରୁ ଅସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ (ALP) ପଦବୀ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବେଦନ ଅବଧି ଆଜି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋଟ ୧୧,୧୨୭ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
RRB ପକ୍ଷରୁ ଗତ ୧୫ ମେ ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୟନିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ଜୋନ୍ରେ ଅସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ।
ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଚୟନ:
ALP ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ:
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ (CBT-1)
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ (CBT-2)
ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ (CBAT)
ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ (DV)
ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ମେଡିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା (ME)
କେତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ?
SC, ST, ପୂର୍ବତନ ସେନା କର୍ମଚାରୀ (Ex-Servicemen), ମହିଳା, EBC ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସାଧାରଣ, OBC ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା:
ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା SSLC ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାସହ NCVT କିମ୍ବା SCVT ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥାରୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ITI ଯୋଗ୍ୟତା କିମ୍ବା ଅପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ଶିପ୍ କୋର୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ଦରକାର।
ଏହାଛଡ଼ା ମେକାନିକାଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କିମ୍ବା ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ୩ ବର୍ଷିଆ ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ବୟସ ସୀମା:
୨୦୨୬ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୮ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୟସ ସୀମାରେ ରିହାତି ମିଳିବ। OBC (Non-Creamy Layer) ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ଏବଂ SC/ST ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ।
କେତେ ମିଳିବ ଦରମା?
ଅସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ (ALP) ପଦବୀରେ ଚୟନିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର ଲେଭେଲ-୨ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଳ ବେତନ ୧୯,୯୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତିମାସ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ HRA, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA), ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ, ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆଲାଉନ୍ସ ଓ ରନିଂ ଆଲାଉନ୍ସ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଫଳରେ ମୋଟ ମାସିକ ଆୟ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରିବ।
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।