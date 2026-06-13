Add Zee Business As A Preferred Source
App

Central Govt Job: ରେଳବାଇରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ: ଦଶମ ପାସ୍ ଓ ITI ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି

ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ରେଳବାଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ (RRB) ପକ୍ଷରୁ ଅସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ (ALP) ପଦବୀ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବେଦନ ଅବଧି ଆଜି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋଟ ୧୧,୧୨୭ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 13, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:30 AM IST
Central Govt Job: ରେଳବାଇରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ: ଦଶମ ପାସ୍ ଓ ITI ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରେଳବାଇରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ: ଦଶମ ପାସ୍ ଓ ITI ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି
RRB ALP Recruitment 20265 min ago
2
IPS officers28 min ago
3
NEET Controversy57 min ago
4
Petrol Diesel price2 hrs ago
5
bhubaneswar news2 hrs ago