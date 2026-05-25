RRB ALP Recruitment 2026: ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ୧୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି

RRB ALP Recruitment 2026: ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB) ସହାୟକ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ୧୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜୁନ୍ ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟରେ ALP ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
RRB ALP Recruitment 2026: ସରକାରୀ ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଖବର । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରେଳବାଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB) ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନ। RRB ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ, ଅଣ-ବୈଷୟିକ (ପାରାମେଡିକାଲ୍ ସମେତ), ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ସହାୟକ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମେ ୧୫ ତାରିଖରୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା RRB ALP ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ୧୪ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ସହାୟକ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୧,୧୨୭ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜୁନ୍ ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ । ଆବେଦନ ଫି ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ୍ ୧୬ ତାରିଖ, ୨୦୨୬। ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ଯେକୌଣସି ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ସୀମା ୧୭ ତାରିଖରୁ ୨୬ ତାରିଖ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ରେଳବାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ତଥାପି, ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖର ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ RRB ALP ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ITI ଯୋଗ୍ୟତା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରେଳବାଇ ସହାୟକ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଗ୍ୟତା ବ୍ୟତୀତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା ୧୮ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ୩୦ ବର୍ଷ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉପର ବୟସ ସୀମାରେ ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଇପାରିବ। OBC ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ SC ଏବଂ ST ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାରେ ୫ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ ମିଳିବ।
ଆବେଦନ ଫି କେତେ?
ସାଧାରଣ, OBC, ଏବଂ EWS ବର୍ଗ: ୫୦୦
SC/ST/PwD (ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି) ବର୍ଗ: ୨୫୦
CBT-1 ଅନୁସରଣ କରି, ସାଧାରଣ, OBC ଏବଂ EWS ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ୪୦୦ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ।
CBT-1 ପରେ, SC/ST/PwD ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ୨୫୦ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ।
କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ, ରେଳ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍: www.rrbapply.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ; ନଚେତ୍, ଆପଣଙ୍କର ଲଗଇନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପରେ, ଆବେଦନ ଫର୍ମ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯିବ; ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଅନୁରୋଧିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଦନ ଫି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ, ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ’ଣ?
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ CBT-1 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ତା’ପରେ CBT-2 ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ, ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ଲେଭଲ୍ ୨ ଅନୁଯାୟୀ ମାସିକ ୧୯,୯୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ।
