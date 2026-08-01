Add Zee Business As A Preferred Source
App

RRB Group D Admit Card: ଫର୍ମ ପକେଇଥିଲେ ଖୁସି ଖବର, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ

RRB Group D Admit Card OUT: ଅଗଷ୍ଟ ୩ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB) ଗ୍ରୁପ୍ D ଲେଭଲ୍-୧ CBT ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ୩୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ RRB ୱେବସାଇଟ୍, rrbcdg.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 01, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:47 AM IST
RRB Group D Admit Card: ଫର୍ମ ପକେଇଥିଲେ ଖୁସି ଖବର, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ
Image Credit: RRB ଗ୍ରୁପ୍ D ଲେଭଲ୍-୧ CBT ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଅନଲାଇନରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଜାମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର କୁଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମ୍‌ଲା; ୨ ଶ୍ରମିକ ମୃତ
2
3
4
5