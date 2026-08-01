RRB Group D Admit Card: ଫର୍ମ ପକେଇଥିଲେ ଖୁସି ଖବର, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ

RRB Group D Admit Card OUT: ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB) ଅଗଷ୍ଟ ୩ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ମଧ୍ୟରେ ୩୨,୪୩୮ ପଦବୀ ପାଇଁ CBT ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଏହି ଲେଭଲ୍-୧ ପରୀକ୍ଷା ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସିଫ୍ଟରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୋର୍ଡ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖର ଠିକ୍ ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଗଷ୍ଟ ୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ RRB ଗ୍ରୁପ୍ D ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ୨୦୨୬ ଆଜି, ୩୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି RRB ଗ୍ରୁପ୍ D ଲେଭଲ୍-୧ CBT ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ।
RRB ଗ୍ରୁପ୍ D ଲେଭଲ୍-୧ CBT ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଅନଲାଇନରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ରେଳବାଇ ଗ୍ରୁପ୍ D ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ସରକାରୀ ରେଲୱେ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ (rrbcdg.gov.in) କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ RRB ଆଞ୍ଚଳିକ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି।
RRB ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ (rrbcdg.gov.in) କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ RRB ଆଞ୍ଚଳିକ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ, 'RRB ଗ୍ରୁପ୍ D ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ୨୦୨୬' ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କିମ୍ବା ପାସୱାର୍ଡ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ବିବରଣୀ ସହିତ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପରେ, ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ରର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନେଇ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
RRB ଗ୍ରୁପ୍ D ପ୍ରବେଶ ପତ୍ରର ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍, ମୂଳ ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର (ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ କାର୍ଡ, ପାସପୋର୍ଟ, ଇତ୍ୟାଦି), ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆବଶ୍ୟକ ।
ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍, କାଲକୁଲେଟର, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଡିଭାଇସ୍, ପେଜର୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍, ବେଲ୍ଟ, ବଡ଼ ବଟନ୍ ଥିବା ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା କଠିନ ଧାତୁ ବସ୍ତୁ, ୱାଲେଟ୍, ପର୍ସ, କୌଣସି ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କ'ଣ ନେଇ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ।
ରେଳୱେ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ତର-୧ CBT (କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା) କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ; ତଥାପି, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ କଲମ ଏବଂ କାଗଜ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କଲମ ଏବଂ କାଗଜ ଉଭୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ।
ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ: ଅଗଷ୍ଟ ୩, ୨୦୨୬ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫, ୨୦୨୬ ।
ଆରଆରବି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଅଗଷ୍ଟ ୩ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫, ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖର ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ ୩ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆରଆରବି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ସିବିଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି।
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଆରଆରବି ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦିନ, ରିପୋର୍ଟିଂ ସମୟର ପ୍ରାୟ ୪୫ରୁ ୬୦ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଏହା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ସୁଗମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ସମୟ ନଷ୍ଟକୁ ଏଡାଏ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ