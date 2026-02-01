Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3094524
Zee OdishaOdisha Education And JobRRB Group D Vacancy 2026: ରେଳବାଇରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ! ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ

RRB Group D Vacancy 2026: ରେଳବାଇରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ! ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ

RRB Group D Vacancy 2026: ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି । ରେଳବାଇ ୨୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ RRB ଗ୍ରୁପ୍ D ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 01, 2026, 07:01 PM IST

Trending Photos

RRB Group D Vacancy 2026: ରେଳବାଇରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ! ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ

RRB Group D Vacancy 2026: ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଅନେକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ରେଳବାଇ ଗ୍ରୁପ୍ D ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନୂତନ ଗ୍ରୁପ୍ D ପଦବୀ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB) ମୋଟ ୨୧,୯୯୭ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆବେଦନ ଫି ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତୁ

ରେଳୱେ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ତଥା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜାନୁଆରୀ ୩୧, ୨୦୨୬ ରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ୨ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ଏବଂ ଆବେଦନ ଫି ପ୍ରଦାନର ଶେଷ ତାରିଖ ୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରହିଛି। ଆପଣ www.rrbapply.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

RRB ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କିମ୍ବା ସମକକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। ITI ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ବୟସ ସୀମା କେତେ?
ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୩୩ ବର୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। ବୟସ ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ରୁ ଗଣନା କରାଯିବ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।

ଆବେଦନ ଫି କେତେ?

ଏସସି, ଏସଟି, ପିଡବ୍ଲୁବିଡି, ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ମହିଳା ଏବଂ ଇବିସି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତି ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ୨୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ୫୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ପ୍ରଥମେ, RRBର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, www.rrbapply.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜିକରଣ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଭଳି ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରି ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ସ୍କ୍ରିନରେ ସର୍ବଶେଷ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖାଯିବ, ତାହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଖୋଲିବ। ଅନୁରୋଧିତ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତର ଏକ ସ୍କାନ କପି ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।

ଶେଷରେ, ଆବେଦନ ଫିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଦନ ଫର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ଆବେଦନ ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ।

Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।

Also Read- EPF Wage Ceiling: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା, EPF ମଜୁରୀ ସୀମା...

Also Read- Budget 2026: ବଜେଟରେ ନିରାଶ ହେଲେ ନବୀନ, କହିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିଛି

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Rahul Gandhi
ବଜେଟକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ; ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ?
budget 2026
ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: 'ସେଫ୍ ହାର୍ବର' ସୀମା ୨୦୦୦ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି
budget 2026
Budget 2026: ବଜେଟରେ ନିରାଶ ହେଲେ ନବୀନ, କହିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିଛି
16th Finance Commission
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସରୁ ମିଳିବ ୪୧ ପ୍ରତିଶତ ଭାଗ
Subarnapur
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପାଇଁ ବିକାଶର ପେଡ଼ି ଖୋଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ