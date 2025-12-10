Advertisement
RRB Recruitment 2025: ରେଳବାଇରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଆଜିହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

RRB Recruitment 2025: ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। (RRB) ରେଳ ବିଭାଗ ପ୍ରାୟ ୨୬୦୦ ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 10, 2025, 06:24 PM IST

RRB Recruitment 2025: ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। (RRB) ରେଳ ବିଭାଗ ପ୍ରାୟ ୨୬୦୦ ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ (ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ)। (JE) ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ RRB ପୋର୍ଟାଲ୍ rrbcdg.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରି କିମ୍ବା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ୱିଣ୍ଡୋ ଆଜି ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।

ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ କିଏ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ?
RRB ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ/ପ୍ରତିଷ୍ଠାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ ୩୩ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବୟସ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରୁ ଗଣନା କରାଯିବ।

ନିଜେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:
RRB JE ଖାଲି 2025 ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ rrbapply.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପରେ ୱେବସାଇଟର ହୋମ ପେଜରେ, ପ୍ରଥମେ "ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ" ଅନ୍ତର୍ଗତ "ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ" ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।ପଞ୍ଜିକରଣ ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ।ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆବେଦନ ଫି ଦେବା ଉଚିତ।

ଅବେଦନ ଫି:
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ; ଫି ବିନା, ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ, OBC ଏବଂ EWS ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ ସହିତ ୫୦୦ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ SC, ST, PH ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ ସହିତ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆବେଦନ ଫି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।

