Add Zee Business As A Preferred Source
App

Railway Recruitment 2026: ରେଳବାଇରେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ! ୩,୯୯୩ ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ ଖାଲି...

ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ RRBର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩, ୨୦୨୬ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 17, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:38 PM IST
Railway Recruitment 2026: ରେଳବାଇରେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ! ୩,୯୯୩ ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ ଖାଲି...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Rate: ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସୁନା-ରୁପା! ଆଜି ଭରି ପିଛା ସୁନା ଦର...
2
3
4
5