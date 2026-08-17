Railway Recruitment 2026: ରେଳବାଇରେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ! ୩,୯୯୩ ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ ଖାଲି...

Railway Recruitment 2026: ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆଶାୟୀ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB) ପକ୍ଷରୁ ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟର (JE) ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଗଷ୍ଟ ୧୪, ୨୦୨୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ମୋଟ ୩,୯୯୩ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ।
ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ RRBର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩, ୨୦୨୬ ରହିଛି।
ଜରୁରୀ ତାରିଖ
ଦରମା ଓ ବୟସ ସୀମା
ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀରେ ଚୟନ ହେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ₹୩୫,୪୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ମିଳିବ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ୧୮ରୁ ୩୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୟସରେ ଛାଡ଼ ମିଳିବ।
କେତେ ରହିଛି ଆବେଦନ ଫି?
ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ₹୫୦୦ ଆବେଦନ ଫି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ SC, ST, ମହିଳା ଏବଂ PwBD ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ₹୨୫୦ ରଖାଯାଇଛି।
କିପରି ହେବ ଚୟନ?
RRB JE ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ CBT-1, ପରେ CBT-2, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ।
ପରୀକ୍ଷାରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ମାର୍କ କଟାଯିବ। CBT-1ରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ CBT-2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ।
CBT-2ରେ ମୋଟ ୧୫୦ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ୧୫୦ ମାର୍କ ରହିବ। ତେଣୁ ଆବେଦନ କରିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ରେଳବାଇରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକୃତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା, ବୟସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ।