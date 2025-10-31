Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2983201
Zee OdishaOdisha Education And Job

RRB JE Vacancy 2025: ୨୫୬୯ ପଦବୀରେ ରେଳବାଇ ଦେଉଛି ନିଯୁକ୍ତି, ଏପରି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

RRB JE Vacancy 2025: ରେଳବାଇ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଜୋନରେ JE ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋଟ ୨୫୬୯ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 31, 2025, 08:16 PM IST

Trending Photos

RRB JE Vacancy 2025
RRB JE Vacancy 2025

RRB JE Vacancy 2025: ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡିପ୍ଲୋମା ସହିତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, rrbapply.gov.in କୁ ଯାଇ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ JE ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। RRB ମୋଟ ୨୫୬୯ JE ପଦବୀରେ (2569 Posts) ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି।

ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ବିଭିନ୍ନ ଜୋନରେ ପୂରଣ କରାଯିବ। ମୋଟ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ୧୦୯୦, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ ୪୧୦, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ ୨୧୦, ଓବିସି ପାଇଁ ୬୧୫ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବର୍ଗ ପାଇଁ ୨୪୪ ପଦବୀ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ମୋଟ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରେ ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡିପୋ ମେଟେରିଆଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, କେମିକାଲ ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ମେଟାଲୋଜିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ ଜାଣିବା ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିପରି ଚୟନ କରାଯିବ ଏବଂ ଚୟନ କରାଯିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କେତେ ଦରମା ପାଇବେ।

ଯୋଗ୍ୟତା:
JE ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡିପୋ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ, ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଷୟରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେମିକାଲ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ମେଟାଲୋଜିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ  ପଦବୀ ପାଇଁ, ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କର PCM ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ୫୫% ନମ୍ବର ସହିତ ସ୍ନାତକ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।

Add Zee News as a Preferred Source

ବୟସ ସୀମା:
ଆବେଦକଙ୍କ ବୟସ ୧୮ ରୁ ୩୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। SC, ST ଏବଂ OBC ସମେତ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପର ବୟସ ସୀମା ଆରାମଦାୟକ। ବୟସ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ଗଣନା କରାଯିବ।

ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ:
ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କି SC, ST ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବର୍ଗର ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ।

କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ:
ପ୍ରଥମେ RRBର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ rrbapply.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏହା ପରେ ହୋମ୍ ପେଜରେ JE ଭର୍ତ୍ତି 2025 ଆବେଦନ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
ଫିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ।

ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ଆବେଦକମାନଙ୍କୁ CBT 1, CBT 2, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯିବ। CBT 1 ରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ CBT 2 ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ଲେବଲ-୬ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୩୫,୫୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦରମା ପାଇବେ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

RRB JE Vacancy 2025
୨୫୬୯ ପଦବୀରେ ରେଳବାଇ ଦେଉଛି ନିଯୁକ୍ତି, ଏପରି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
EPFO latest news
EPFO Latest News: ୨୫ ହଜାର ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠାଇବେ ପିଏଫର ପେନସନ ସୁବିଧା
Bengaluru Crime
Bengaluru Crime: କାର୍ ରେ ଟିକେ ବାଇକ୍ ବାଜିଗଲା ବୋଲି ଡେଲିଭରି ବୟକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ର
Odisha vigilance
ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଅନୁଗୁଳରେ ପୂର୍ବତନ RI ଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ
Bangladesh Rice Import
ଦୁବାଇରୁ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ କିଣୁଛି ବାଂଲାଦେଶ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ