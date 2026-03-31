Sainik School Recruitment 2026: ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣ-ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

Sainik School Recruitment 2026:
Sainik School Recruitment 2026: ଆପଣ କ'ଣ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଅଣ-ଶିକ୍ଷକ ଭୂମିକା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ରେୱାରୀ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ରେୱାରୀରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ?
ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ରେୱାରୀରେ TGT, LDC ଏବଂ ସଂଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାଲି ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକତା ଭୂମିକା ବ୍ୟତୀତ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୧୭ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।
ଖାଲି ସ୍ଥାନ ବିବରଣୀ (ପଦବୀ ଅନୁଯାୟୀ):
TGT (ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ) – ୧
ସଂଗୀତ ଶିକ୍ଷକ – ୧
TGT (ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ) – ୧
LDC – ୨
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା କ’ଣ?
TGT (ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ) ପଦବୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦% ସହିତ ସ୍ନାତକ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ଡିଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ, ଏକ B.Ed. ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ୩ ବର୍ଷର ସମନ୍ୱିତ B.Ed. ଡିଗ୍ରୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। M.Ed. ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦% ନମ୍ବର ସହିତ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, CTET ପରୀକ୍ଷାର ପେପର-II ପାସ୍ କରିବା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତା।
TGT (ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ) ପଦବୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦% ନମ୍ବର ସହିତ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି କମରେ ୫୦% ନମ୍ବର ସହିତ B.Ed. ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ୩ ବର୍ଷର ସମନ୍ୱିତ B.Ed.-M.Ed. ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ CTET ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସଂଗୀତରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଂଗୀତକୁ ଏକ ବିଷୟ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
LDC (ଲୋୟର ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ) ପଦବୀ ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ୪୦ ଶବ୍ଦ ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦକ୍ଷତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ - ଯେପରିକି MS Word, PowerPoint, MS Excel, ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ - ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆବେଦନ ଫି ଏବଂ ଦରମା ବିବରଣୀ
ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ରେୱାଡିରେ TGT (ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ), ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ, TGT (ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ) ଏବଂ LDC ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ମାନଦଣ୍ଡ (୧୮ ରୁ ୨୧ ବର୍ଷ) ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ମାନଦଣ୍ଡ (୩୫ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ) ପୂରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆବେଦନ ଫି ₹୫୦୦, ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟଯୋଗ୍ୟ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦବୀ ସହିତ ସମାନ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଦରମା ପରିସର ୧୯,୯୦୦ ଏବଂ ୧,୪୨,୯୦୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
କିପରି ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଆବେଦନ କରିବେ?
ହରିଆଣାର ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତଥାପି, ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନରେ କରାଯାଏ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: ssrw.org ଭିଜିଟ୍ କରି ଫର୍ମ ଫର୍ମାଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପୂରଣ ହେବା ପରେ, ଏହାକୁ ସ୍କୁଲର ଠିକଣାରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ। ଫର୍ମ ସହିତ ୫୦୦ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ୫୬ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଡାକ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଏକ ସ୍ଵ-ଠିକାଯୁକ୍ତ ଲଫାପା ସଂଲଗ୍ନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର କପି ସ୍କୁଲର ଠିକଣାରେ ପଠାଯିବା ଉଚିତ: ‘ଗୋଥରା ଆହିର, ଜିଲ୍ଲା ରେୱାଡି, ପିନ୍- ୧୨୩୧୦୨’।
Also Read- Monthly Horoscope April 2026: ମେଷଠୁ ମୀନ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସର ରାଶିଫଳ ପଢନ୍ତୁ
Also Read- SSY Interest Rate: ଏପ୍ରିଲ୍ ୧ରୁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି, PPF, ଏବଂ NSC କେତେ ସୁଧ ଦେବ? ଜାଣନ୍ତୁ