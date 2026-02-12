SBI CBO Recruitment 2026: SBI ସର୍କଲ୍ ବେସ୍ଡ୍ ଅଫିସର୍ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶେଷ ତାରିଖ...

SBI CBO Recruitment 2026: ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୨୦୫୦ ସର୍କଲ୍ ବେସ୍ଡ୍ ଅଫିସର୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
SBI CBO Recruitment 2026: ଅନେକ ଲୋକ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। SBI CBO ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୨୦୫୦ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ ୧୮ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅତି କମରେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା, ସ୍କ୍ରିନିଂ, ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ୨୫, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
କିଏ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ?
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେକୌଣସି ବିଭାଗରେ ସ୍ନାତକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ସିଏ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳି ବୃତ୍ତିଗତ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜେନେରାଲ, ଓବିସି ଏବଂ ଇଡବ୍ଲୁଏସ୍ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ୭୫୦ ଟଙ୍କା। ଏସସି, ଏସଟି ଏବଂ ଅକ୍ଷମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ।
ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ:
ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅନୁସୂଚିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାଡରରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶେଷ ହେବ। ପ୍ରଥମେ, ୧୭୦ ନମ୍ବରର ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏଥିରେ ୧୨୦ ନମ୍ବରର ଏକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ୫୦ ନମ୍ବରର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ, ସାଧାରଣ ସଚେତନତା, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡକାଯିବ, ଯାହାର ପରିମାଣ ୫୦ ନମ୍ବର ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଶମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜୁନିଅର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ ସ୍କେଲ୍ ୱାନ୍ ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦରମା ୪୮,୪୮୦ ହେବ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଘରଭଡ଼ା ଭତ୍ତା, ପେଟ୍ରୋଲ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
