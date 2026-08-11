SBI Clerk Vacancy 2026: ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

SBI Clerk Vacancy 2026: ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏସବିଆଇରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ୧,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଗଷ୍ଟ ୭, ୨୦୨୬ରେ SBIର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ।
ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୧,୫୩୮ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଖାଲି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ OBC, ST ଏବଂ SC ବର୍ଗ ପାଇଁ ବ୍ୟାକଲଗ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବ୍ୟାକଲଗ୍ ଖାଲି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପୂର୍ବ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ପୂରଣ ହୋଇନଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ନୁହେଁ । କେବଳ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକୀକୃତ ଦ୍ୱୈତ ଡିଗ୍ରୀ (IDD) ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ସହିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନର ଶେଷ ବର୍ଷରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ - ଯଦି ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ୨୦ରୁ ୨୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ରୁ ଗଣନା କରାଯିବ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, OBC ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷ ଏବଂ SC/ST ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷ ବୟସ ଛାଡ଼ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ PwBD (OBC) ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୧୩ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ ପାଇବେ। SC/ST PwBD ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାରେ ୧୫ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
SBI କ୍ଲର୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଉଭୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ, କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଆବେଦନ ଫି
PwBD, SC, ST, ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ (XS), କିମ୍ବା ନିର୍ଭରଶୀଳ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ (DXS) ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବେଦନ ଫି ନାହିଁ। OBC ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଆବେଦନ ପାଇଁ ୭୫୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆବେଦନ କରିବାକୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ 'କ୍ୟାରିଅର୍' ବିଭାଗରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮, ୨୦୨୬ ରେ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ