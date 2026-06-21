Add Zee Business As A Preferred Source
App

SBIରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବଡ ସୁଯୋଗ, ୧,୫୦୦ ପଦବୀ ଖାଲି...

SBI PO Recruitment 2026: ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) ରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବେସାରି ଅଫିସର (PO) ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 21, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:52 PM IST
SBIରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବଡ ସୁଯୋଗ, ୧,୫୦୦ ପଦବୀ ଖାଲି...

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରାୟଗଡ଼ା ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣାରେ କଂଗ୍ରେସର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ
Odia News1 hr ago
2
Yoga And Science1 hr ago
3
June 21 Yoga Day2 hrs ago
4
Odisha Panipaga Report2 hrs ago
5
Odia News2 hrs ago