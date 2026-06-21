SBIରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବଡ ସୁଯୋଗ, ୧,୫୦୦ ପଦବୀ ଖାଲି...

SBI Probationary Officer (PO) Recruitment 2026: ଆପଣ କ'ଣ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଶାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରୋବେସାରି ଅଫିସର (PO) ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏବଂ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଖୋଲା ଅଛି।
ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) ପ୍ରୋବେସାରି ଅଫିସର (PO) ପଦବୀ ପାଇଁ ୧,୫୦୦ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, sbi.bank.in ରେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ PO ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁନ୍ ୧୮ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
SBIରେ ପ୍ରୋବେସାରି ଅଫିସର କିଏ ହୋଇପାରିବେ?
SBI PO ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛି: ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ବୟସ ସୀମା। ଯଦି ଆପଣ ଉଭୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ SBIରେ PO ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ବୟସ ସୀମା: ବୟସ ସୀମା ସମ୍ପର୍କରେ, ୨୧ରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ଆଧାରରେ ବୟସ ଗଣନା କରିବ। ୨ ଏପ୍ରିଲ, ୧୯୯୬ ଏବଂ ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୦୫ (ଏହି ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ସମେତ) ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତଥାପି, ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାରେ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା: ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ସହିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଶେଷ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ - ଯେଉଁମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି - ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱୈତ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
SBI PO ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ?
SBI PO ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁନ୍ ୧୮, ୨୦୨୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜୁଲାଇ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ SBI PO ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା ଅଗଷ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡକାଯିବ।
SBI PO ର ଦରମା କେତେ?
ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ରେ ପ୍ରୋବେସନାରୀ ଅଧିକାରୀ (PO) ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ₹୪୮,୪୮୦ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଳ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରମା ₹୪୮,୪୮୦-୨୦୦୦/୭-୬୨,୪୮୦-୨୩୪୦/୨-୬୭,୧୬୦-୨୬୮୦/୭-୮୫,୯୨୦ ରଖାଯାଇଛି।
ମୂଳ ଦରମା ବ୍ୟତୀତ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA), ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA), ସହର କ୍ଷତିପୂରଣ ଭତ୍ତା (CCA), ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (PF), ଜାତୀୟ ପେନସନ ପ୍ରଣାଳୀ (NPS), ଅବଦାନକାରୀ ପେନସନ ପାଣ୍ଠି, ଛୁଟି ଭଡ଼ା ଯୋଜନା (LFS), ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଏବଂ ଲିଜ୍ ଆବାସ ସୁବିଧା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି।
ଏହି ଭତ୍ତା ଏବଂ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ SBI POଙ୍କ ମାସିକ ଦରମାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୁମ୍ବାଇରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଜଣେ SBI PO ପାଇଁ ମୋଟ ବାର୍ଷିକ CTC (କମ୍ପାନୀକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ) ପ୍ରାୟ ₹୨୧.୯୭ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ପ୍ରଥମେ, ପଞ୍ଜିକରଣ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ibpsreg.ibps.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ଫର୍ମ ଦେଖାଯିବ; ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧିତ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଦନ ଫି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପେଜ୍ ର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ।