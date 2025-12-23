SBI SCO Recruitment 2025: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

SBI SCO Recruitment 2025: ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏସବିଆଇରେ ବାହାରିଛି ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ (SBI)ରେ ଏସ୍-ସି-ଓ ( Specialist Cadre Officer) ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ନେଇ ବାହାରିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି।
Trending Photos
SBI SCO Recruitment 2025: ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏସବିଆଇରେ ବାହାରିଛି ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ (SBI)ରେ ଏସ୍-ସି-ଓ ( Specialist Cadre Officer) ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ନେଇ ବାହାରିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଆଶାୟୀମାନେ ଆଜିହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, sbi.co.in କୁ ଯାଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଚାକିରି ପାଇଁ କଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।...
ALSO READ: Aadhaar PAN linking Deadline: ଏହି ଦିନ ହେଉଛି ଆଧାର ସହ ପାନ୍ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ?ନିୟମ ନମାନିଲେ ଗଣିବେ ଫାଇନ୍!
ALSO READ: Dhan Rajyog 2026: ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧ରେ ପଡୁଛି ଧନ ରାଜଯୋଗ,୫ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ!ବେକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାକିରି ସହ...
କେତେ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ?
ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ (SBI) ର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମୋଟ ୯୯୬ଟି ପଦବୀ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଙ୍କର ବୈଷୟିକ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେବା ସହିତ ଜଡିତ।
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା କ’ଣ ରହିଛି ?
ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଦବୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକତା ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯାହା ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ (SBI) ଏସସିଓର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତକାର-ଭିତ୍ତିକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
1-ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ।
2-ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଟେଲିଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯାଇପାରେ।
3-ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମୋଟ ୧୦୦ ନମ୍ବର ରହିବ।
4-ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ମାର୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।
5-କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ସ୍କୋର ଉପରେ ଆଧାର କରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।
6-ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ।
ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ SCO ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ବିଷୟର ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଆବେଦନ ଫି କେତେ?
ସାଧାରଣ/ଓବିସି/ଇଡବ୍ଲୁଏସ୍ ବର୍ଗ: ୭୫୦ଟଙ୍କା ଫି ରହିଛି।
ଏସସି/ଏସଟି/ପିଡବ୍ଲୁବିଡି ବର୍ଗ: କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ
ଫି ଅନଲାଇନରେ ପୈଠ କରାଯାଇପାରିବ (ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ)।
ଏସବିଆଇ ଏସସିଓ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫: କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
1-ଏସବିଆଇର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, sbi.co.in ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
2-ହୋମପେଜରେ କ୍ୟାରିଅର୍ ବିଭାଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
3-ଏସବିଆଇ ଏସସିଓ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ।
4-ପ୍ରଥମେ, ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲଗଇନ୍ ବିବରଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ।
5-ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
6-ଆବେଦନ ଫି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।
7-ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପୃଷ୍ଠା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
8-ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ କୁ ବାହାର କରି ହାର୍ଟ କପିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଥନ୍ତୁ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଭଲଭାବେ ପଢ଼ିବାକୁ ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।