SBI Recruitment 2026: ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ! ଏତିକି ମିଳିବ ପ୍ୟାକେଜ୍

SBI SCO Recruitment 2026: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଶେଷଜ୍ଞ କ୍ୟାଡର ଅଧିକାରୀ (SCO) ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ SBI ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
SBI SCO Recruitment 2026: ଆପଣ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର । ଆପଣ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଶେଷଜ୍ଞ କ୍ୟାଡର ଅଧିକାରୀ (SCO) ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞ କ୍ୟାଡର ଅଫିସର ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି
ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ (UX) ପଦବୀ, ଗୋଟିଏ ଉପ-ଉପ-ସଭାପତି (UX) ପଦବୀ, ଗୋଟିଏ ସହାୟକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ (UX) ପଦବୀ, ୩ଟି ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ (UI&UX) ପଦବୀ ଏବଂ ୬ଟି ଉପ-ପ୍ରବନ୍ଧକ (UI&UX) ପଦବୀ ରହିଛି। ମୋଟ ୧୨ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୫୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ। ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ରହିଛି।
ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ୧୫ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ। B.Tech, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା B.E. ସମେତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟ। ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟ। SBIରେ ଉପ-ଉପ-ସଭାପତି ଏବଂ ସହାୟକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ସମକକ୍ଷ। ତଥାପି, ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଜଣେ ଉପ-ଉପ-ସଭାପତିଙ୍କ ପାଇଁ ୧୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସହାୟକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ୮ ବର୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ। ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆରଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରପାରିବେ।
ବୟସ ସୀମା: ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦବୀର ବୟସ ସୀମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୫୦ ବର୍ଷ ରହିଛି । ବୟସ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣନା କରାଯିବ।
ବେତନ
ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯିବ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ଦରମା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇବେ। ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ୪୦ ଲକ୍ଷରୁ ୮୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇବେ। ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜରମାନେ ୬୪,୮୨୦ରୁ ୯୩,୯୬୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଅବଧି ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।
କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 'ନିଯୁକ୍ତି' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ କ୍ୟାଡର ଅଫିସର ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପରେ, ଲଗଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାବାକୁ ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଦେବା ପରେ, ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ । ଶେଷରେ ଏକ ପେଜ୍ ପ୍ରଣ୍ଟିଆଉଟ୍ କରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ।
