SBI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଉଛି ବମ୍ଫର ନିଯୁକ୍ତି; ମାସିକ ଦରମା ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ!

SBI Specialist Officer Recruitment: ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ। SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଫିସର (SO) ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ IT, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେକନୋଲୋଜି ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। SBI ବ୍ୟାଙ୍କ SO ନିଯୁକ୍ତି 2026 ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିଅର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ।
ଏସବିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ SO 2026 ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋଟ ୯୯୬ଟି SO ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ SBI ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ sbi.bank.in କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି SO ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ:
SBI ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୧୦ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬। ଫି ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସମାନ। SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଫିସର ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।
କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ?
ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ବୟସ ସୀମା:
SBI ବ୍ୟାଙ୍କ SO ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସ୍ନାତକ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିଗତ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ପଦବୀ ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ୨୧ ରୁ ୪୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ରିଜର୍ଭେସନ ବର୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୟସରେ ଛାଡ଼ ମିଳିବ।
ଦରମା:
SBI ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଫିସର ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭିତ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦରମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ VP Health ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବାର୍ଷିକ ୪୪.୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ, DA, HRA, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପେନସନ୍ ସୁବିଧା ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଦରମା ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଆପଣ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।