School College Holiday: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ୨୧ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ବନ୍ଦ...ପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣା କଲା ଏହି ଜିଲ୍ଲା

School College Holiday: ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମକୁ କମ କରିବା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 17, 2026, 04:43 PM IST

School College Holiday: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରମ ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ୧୮ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୧ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।

ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମକୁ କମ କରିବା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରଶାସନ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଚଳିତ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ବନ୍ଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

ଓଡ଼ିଶା ଏକ ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

