Add Zee Business As A Preferred Source
App

School Closed: ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା, ୮ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Oct 26, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 07:15 PM IST
School Closed: ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା, ୮ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍
Image Credit: ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ୮ଟି ଟ୍ରେନ୍‌ର ଯାତ୍ରା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ୨ଟି ଟ୍ରେନର ରୁଟ୍‌ ବଦଳିଛି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କୋଟିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବିଧାୟକଙ୍କ ଚିଠି
2
3
4
5