School Holiday: ଯାଜପୁର ୪ଟି ଓ ଭଦ୍ରକର ୬ଟି ବ୍ଲକରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି...

School Holiday: ବନ୍ୟାଜନିତ ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଜି ୨ଟି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ବ୍ଲକରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୪ଟି ବ୍ଲକରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ୬ଟି ବ୍ଲକରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ ।
ଆଜି ଯାଜପୁର, ବିଞ୍ଝାରପୁର, ଦଶରଥପୁର ଓ ବରୀରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ । ସବୁ OAV, OMAV, ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ୨୯୭ଟି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ୬ଟି ବ୍ଲକର ୨୯୭ଟି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଭଦ୍ରକ, ବାସୁଦେବପୁର, ତିହିଡ଼ି, ଧାମନଗର, ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି । ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଭଦ୍ରକ ସାଳନ୍ଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ନାଳିଆ ନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘାଇ । ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ତଳଗୋପବିନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ତିଆଡ଼ି ସାହିରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ୪ରୁ ୫ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି । ବୁଡ଼ାଘାଟ ନିକଟରେ ଓଲଟିଛି ସରକାରୀ ଡଙ୍ଗା । ୨ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସମେତ ୧୧ ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ୨ଟି ଟିମ୍ ।
ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୃଷି ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି, ବିହନ, ପନିପରିବା ମିନିକିଟ୍ ସହ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଚାଉଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ରନ୍ଧା, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସହ ରିଲିଫ୍ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିବ । ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ହେବା ଯାଏଁ ରନ୍ଧା ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସହ ରିଲିଫ୍ ଚାଉଳ ମିଳିବ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ହଜାର କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପ୍ୟାକେଜ ଅର୍ଥ ବଢ଼ିବ । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସର୍ଭେର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।