Add Zee Business As A Preferred Source
App

School Holiday: ଯାଜପୁର ୪ଟି ଓ ଭଦ୍ରକର ୬ଟି ବ୍ଲକରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି...

ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୪ଟି ବ୍ଲକରେ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ୬ଟି ବ୍ଲକରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 19, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:52 AM IST
School Holiday: ଯାଜପୁର ୪ଟି ଓ ଭଦ୍ରକର ୬ଟି ବ୍ଲକରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି...
Image Credit: ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5