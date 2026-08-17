Add Zee Business As A Preferred Source
App

School Closed: ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି

ଦଶରଥପୁର କୟାଁଗୋଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗାଁରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ବନ୍ୟାପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ୧୨ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 17, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:03 PM IST
School Closed: ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
Image Credit: ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ୬ ଜିଲ୍ଲାର ୬୬ଟି ବ୍ଲକ୍‌ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସଫଳ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଟିମ୍‌କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ଡିଜିପି
2
3
4
5