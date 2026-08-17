School Closed: ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି

School Closed: ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସରକାରୀ, ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ସହ OAV ବନ୍ଦ ରହିବ । ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦଶରଥପୁର କୟାଁଗୋଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗାଁରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ବନ୍ୟାପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ୧୨ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ୫ ଫୁଟର ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ବାଳକ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ୬ ଜିଲ୍ଲାର ୬୬ଟି ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ୧୨, ଭଦ୍ରକର ୪ ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଯାଜପୁରର ୧୦, କେନ୍ଦୁଝରର ୧୩, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ୨୨ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୫ଟି ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଭାବିତ ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୪୪୮ ପଞ୍ଚାୟତର ୧୩୦୪ ଗାଁ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଏବଂ ୧୦ଟି ସହରାଞ୍ଚଳର ୬୪ ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୭ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨ ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ୩୯ ଓଡ୍ରାଫ୍, ୭ NDRF, ୫୩ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।