School Holiday: ବଡ ଖବର ! ଆଜି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି

School Holiday: ଆଜି ୨ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୦୨୬ରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଦଶରଥପୁର ଓ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର ୭୧ଟି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସବୁ ସରକାରୀ, ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ନିକଟରେ ଖରସ୍ତ୍ରୋତା, କାଣି, ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ବୈତରଣୀ ଓ ଖରସ୍ତ୍ରୋତାରେ ଘାଇ ହେବା କାରଣରୁ ଘାଇ ସ୍ଥାନ ସମେତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ନଦୀ ଗୁଡିକ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯଦି ଆଗକୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ ତେବେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।