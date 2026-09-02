Add Zee Business As A Preferred Source
App

School Holiday: ବଡ ଖବର ! ଆଜି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି

ନିକଟରେ ଖରସ୍ତ୍ରୋତା, କାଣି, ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Sep 02, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:06 AM IST
School Holiday: ବଡ ଖବର ! ଆଜି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି
Image Credit: ଦଶରଥପୁର ଓ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର ୭୧ଟି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5