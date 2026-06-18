ଖୁସି ଖବର ! ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ବଢିଲା...

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ରଜ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ବା ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ । ଏହି କ୍ରମରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୁନ୍ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବଢ଼ିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୁନ୍ ୧୯ରୁ ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ୍ ହେବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି । ସକାଳ ସାଢ଼େ ୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାଢ଼େ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଚାଲିବ । ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ୍ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।