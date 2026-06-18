Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଖୁସି ଖବର ! ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ବଢିଲା...

ଜୁନ୍ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ହିଟ୍‌ ୱେଭ୍‌ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବଢ଼ିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 18, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:04 PM IST
ଖୁସି ଖବର ! ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ବଢିଲା...

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଖୁସି ଖବର ! ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ବଢିଲା...
Odia News0 min ago
2
Odia News34 min ago
3
Sital Sasthi Utsav59 min ago
4
Deepali Das1 hr ago
5
Odia News1 hr ago