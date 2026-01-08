Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3068170
Zee OdishaOdisha Education And Jobପ୍ରବଳ ଶୀତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 08, 2026, 10:59 PM IST

Trending Photos

ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଭଦ୍ରକ: ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ  ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।

ଶନିବାର ସକାଳୁଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍କୁଲ୍ ଗୁଡିକରେ ଦିନ ୧୦ଟାରୁ ୪ଟା ପାଠପଢ଼ା ହେବ । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୪ ଯାଏଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ।

Also Read- Investment News: ପ୍ରାୟ ୨ ବର୍ଷର FD ନିବେଶ ଉପରେ ମିଳୁଛି ୭.୬୫ ପ୍ରତିଶତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Lucky Zodiac Sign: ୯ ଜାନୁଆରୀରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

J&K
Terrorism free J&K ଆତଙ୍କବାଦୀମୁକ୍ତ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ
hoax call
Hoax Bomb threat: ବଢ଼ୁଛି ମିଛ ବୋମା ଭୟ, ପୁଲିସ ଜାରି କରିବ ଏସ୍‍ଓପି, ଦୃଢ଼ ହେବ ପୁଲି ବ୍ୟବସ
steel plant
JSW Mega steel Plant : ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର
top 10 news today
Top 10 News: ED-ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଶୀତ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Naveen Patnaik
ଇମେଲ ଯୋଗେ ୩ଟି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନବୀନ