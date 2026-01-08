ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।
ଭଦ୍ରକ: ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।
ଶନିବାର ସକାଳୁଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍କୁଲ୍ ଗୁଡିକରେ ଦିନ ୧୦ଟାରୁ ୪ଟା ପାଠପଢ଼ା ହେବ । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୪ ଯାଏଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ।
