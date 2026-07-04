Add Zee Business As A Preferred Source
App

SIS Security Recruitment: ଏକ ହଜାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

SIS Security Guard Recruitment 2026: ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ସୁଯୋଗ। ୧ ହଜାର ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ବିବରଣୀ ଦେଖିବା।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 04, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:56 PM IST
SIS Security Recruitment: ଏକ ହଜାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବାଲୋତ୍ରାରେ ୧.୦୬ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
Odia News42 min ago
2
Railway Group D Exam Date 20261 hr ago
3
RBI2 hrs ago
4
Badrinath Dham Mandir Donation2 hrs ago
5
Ali Khamenei Funeral2 hrs ago