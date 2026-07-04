SIS Security Recruitment: ଏକ ହଜାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

SIS Security Guard Recruitment 2026: ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର । କୌଣସି ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ନ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ୧,୦୦୦ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ନିଯୁକ୍ତି ମିଶନ ଅଧୀନରେ, ଜିଲ୍ଲା ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମୁଜାଫରନଗର, ୬ ଏବଂ ୭ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ରେ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଏହି ମେଳାରେ, SIS ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସମେତ ୧,୦୦୦ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ।
ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ, ଫ୍ରେସର୍ସ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଭୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।
କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଚାକିରି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ?
ଏହି ଚାକିରି ମେଳା ଜୁଲାଇ ୬ ଏବଂ ୭, ୨୦୨୬ରେ, ମୁଜାଫରନଗରର ଶାହପୁରର ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅତି କମରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫ୍ରେସର୍ସ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଭୟ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ବୟସ ସୀମା ସମ୍ପର୍କରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ୧୮ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ରୋଜଗାର ସଙ୍ଗମ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା । ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫି ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ୧୫୫୩୩୦ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ଚାକିରି ମେଳା ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଣୁ, ଦୟାକରି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ଚାକିରି ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଦରମା କେତେ?
ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମାସିକ ୧୬,୦୦୦ରୁ ୧୮,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇବେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଦରମା ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ, ଆପଣ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ରୋଜଗାର ସଙ୍ଗମ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ