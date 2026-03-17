Railway Recruitment 2026: ଦଶମ ପାସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି! ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ବଡ ସୁଯୋଗ

Railway Recruitment 2026: ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳବାଇରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି । ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 17, 2026, 03:13 PM IST

South Central Railway Apprentice Recruitment 2026: ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ରେଳବାଇରେ କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷକରି, ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ (SCR) ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ମୋଟ ୨,୮୦୧ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଉଛି। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କାର୍ମିକ ବିଭାଗ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଡିଜେଲ ମେକାନିକ୍, ମୋଟର ମେକାନିକ୍, ଏସି ମେକାନିକ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ୱେଲ୍ଡର୍ ଏବଂ ପେଣ୍ଟର୍ ସମେତ ଅନେକ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଖାଲି ପଦବୀ ଉପଲବ୍ଧ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ୧୧ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ।

ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା - କିମ୍ବା ସମକକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା (୧୦+୨) - ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦% ସ୍କୋର ସହିତ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେଥିରେ NCVT କିମ୍ବା SCVT ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂକ୍ଷେପରେ, କେବଳ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନୁରୂପ ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯିବ।

୧୫ (ସର୍ବନିମ୍ନ) ଏବଂ ୨୪ (ସର୍ବାଧିକ) ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉପର ବୟସ ସୀମାରେ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। SC/ST ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୟସ ସୀମାରେ ୫ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ OBC (ନନ୍-କ୍ରିମି ଲେୟର) ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାରେ ୩ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ ମିଳିବ।

କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ, ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ scr.onlineregister.org.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ SCR ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଲିଙ୍କ୍ ହୋମପେଜ୍‌ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ 'ନୂତନ ଉପଭୋକ୍ତା' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧିତ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଫି ଦେବା ପରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସନ୍ଦର୍ଭ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।

Soubhagya Ranjan Mishra

