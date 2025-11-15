ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସ୍ପେଶାଲ୍‌ OTET-୨୦୨୫ ଫଳାଫଳ, ଏପରି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ

Special OTET 2025 Result: ରାଜ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSE) ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (ସ୍ପେଶାଲ୍ OTET)-2025 ର ଫଳାଫଳ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ସ୍ପେଶାଲ OTET-2025 ପରୀକ୍ଷାର ପାସ୍ ହାର ୬୬.୫୦% ରହିଛି।
Special OTET 2025 Result: ରାଜ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSE) ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (ସ୍ପେଶାଲ୍ OTET)-2025 ର ଫଳାଫଳ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ସ୍ପେଶାଲ OTET-2025 ପରୀକ୍ଷାର ପାସ୍ ହାର ୬୬.୫୦% ରହିଛି। ସ୍ପେଶାଲ OTET ର ପେପର୍ I ଏବଂ II ପାଇଁ ମୋଟ ୭୫,୪୦୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରୁ ୭୨,୪୧୩ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୪୮,୧୫୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଫଳତାର ସହ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି।
ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୧୨,୯୮୮ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପେପର-1 ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାସ୍ ହାର ୪୭.୧୭%। ଅନ୍ୟପଟେ ୩୫,୧୬୫ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପେପର-2 ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପାସ୍ ହାର ୭୮.୩୫। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ପେଶାଲ୍ OTET ଫଳାଫଳ BSE ୱେବସାଇଟ୍ (www.bseodisha.ac.in) ରେ ଦେଖିପାରିବେ।
ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଫଳାଫଳ ବୋର୍ଡର ୱେବସାଇଟ୍ www.bseodisha.ac.in ରେ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୧୫/୧୧/୨୦୨୫ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା ପରେ) ରୁ ୧୫/୦୧/୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫି ଦେଇ ବୋର୍ଡର ୱେବସାଇଟ୍ ରୁ ସେମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଇଜେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେହି ୱେବସାଇଟ୍ ରୁ ସେମାନଙ୍କର OMR ଏନ୍ସାର କି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଯାହା ଆଜି ୨୨/୧୧/୨୦୨୫ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।"