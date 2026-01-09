SSC Exam Calendar 2026 Out: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା SSC ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସୂଚୀ...

ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ (SSC) ଜାନୁଆରୀ ୮ ରେ ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହାର ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର (Tentative Calendar) ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କମିଶନ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପରୀକ୍ଷା, ଯେପରିକି MTS, GD କନଷ୍ଟେବଲ୍, ଏବଂ CGL ଟିୟର-II ପାଇଁ ସଠିକ୍ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ତାରିଖ
ଏଠାରେ ପ୍ରମୁଖ SSC 2026 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟସୂଚୀ ଦେଖନ୍ତୁ:
ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ (Jan-March 2026)
ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି:
SSC CGL ଟାଇର-II (୨୦୨୫): ଜାନୁଆରୀ ୧୮ ଏବଂ ୧୯, ୨୦୨୬(୧୮ ତାରିଖରେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୧୯ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା)
SSC MTS ଏବଂ ହାବଲଦାର (୨୦୨୫): ଫେବୃଆରୀ ୪ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ
SSC GD କନଷ୍ଟେବଳ (୨୦୨୬): ଫେବୃଆରୀ ୨୩, ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ/ଏପ୍ରିଲ 2026
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଳ (Ministerial): ଜାନୁଆରୀ ୭ ରୁ ୧୨
SSC ବାର୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ୨୦୨୬-୨୭:
ନୂତନ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ମାସ ବିଷୟରେ କମିଶନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି:
JSA/LDC ଗ୍ରେଡ୍ ସୀମିତ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୫ (କେବଳ DoPT): ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ୨୦୨୬, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏପ୍ରିଲ ୭ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ମେ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
SSA/UDC ଗ୍ରେଡ୍ ସୀମିତ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୫ (କେବଳ DoPT): ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୭ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ମେ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ASO ଗ୍ରେଡ୍ ସୀମିତ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୫: ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୭ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ମେ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
SSC CGL ୨୦୨୬: ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ମେ-ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
SSC JE ୨୦୨୬: ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ମେ-ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଚୟନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-XIV: ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ମେ-ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
SSC CHSL ୨୦୨୬: ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମେ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଜୁଲାଇ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
SSC ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର (C & D): ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମେ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଅଗଷ୍ଟ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
SSC MTS ୨୦୨୬: ଜୁନ ୨୦୨୬ ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ SI ଏବଂ CAPF: ମେ ମାସରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ୨୦୨୬, ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
SSC GD କନଷ୍ଟେବଳ ୨୦୨୭: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍
SSC MTS (୨୦୨୫) ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜାନୁଆରୀ ୧୫, ୨୦୨୬ ରୁ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଲଟ୍ ସ୍ୱୟଂ-ସ୍ଲଟ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ssc.gov.in କୁ ଯାଇ 'ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ' ବିଭାଗରେ 'ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ।