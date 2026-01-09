Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3068759
Zee OdishaOdisha Education And JobSSC Exam Calendar 2026 Out: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା SSC ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସୂଚୀ...

SSC Exam Calendar 2026 Out: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା SSC ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସୂଚୀ...

ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ (SSC) ଜାନୁଆରୀ ୮ ରେ ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହାର ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର (Tentative Calendar) ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କମିଶନ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପରୀକ୍ଷା, ଯେପରିକି MTS, GD କନଷ୍ଟେବଲ୍, ଏବଂ CGL ଟିୟର-II ପାଇଁ ସଠିକ୍ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ତାରିଖ

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 09, 2026, 03:51 PM IST

Trending Photos

SSC Exam Calendar 2026 Out: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା SSC ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସୂଚୀ...

SSC Exam Calendar 2026 Out: ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ (SSC) ଜାନୁଆରୀ ୮ ରେ ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହାର ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର (Tentative Calendar) ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କମିଶନ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପରୀକ୍ଷା, ଯେପରିକି MTS, GD କନଷ୍ଟେବଲ୍, ଏବଂ CGL ଟିୟର-II ପାଇଁ ସଠିକ୍ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।

ଏଠାରେ ପ୍ରମୁଖ SSC 2026 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟସୂଚୀ ଦେଖନ୍ତୁ:

ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ (Jan-March 2026)

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି:

SSC CGL ଟାଇର-II (୨୦୨୫): ଜାନୁଆରୀ ୧୮ ଏବଂ ୧୯, ୨୦୨୬(୧୮ ତାରିଖରେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୧୯ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା)

SSC MTS ଏବଂ ହାବଲଦାର (୨୦୨୫): ଫେବୃଆରୀ ୪ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ

SSC GD କନଷ୍ଟେବଳ (୨୦୨୬): ଫେବୃଆରୀ ୨୩, ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ/ଏପ୍ରିଲ 2026

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଳ (Ministerial): ଜାନୁଆରୀ ୭ ରୁ ୧୨

SSC ବାର୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ୨୦୨୬-୨୭:

ନୂତନ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ମାସ ବିଷୟରେ କମିଶନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି:

JSA/LDC ଗ୍ରେଡ୍ ସୀମିତ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୫ (କେବଳ DoPT): ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ୨୦୨୬, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏପ୍ରିଲ ୭ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ମେ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

SSA/UDC ଗ୍ରେଡ୍ ସୀମିତ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୫ (କେବଳ DoPT): ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୭ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ମେ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ASO ଗ୍ରେଡ୍ ସୀମିତ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୫: ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୭ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ମେ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

SSC CGL ୨୦୨୬: ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ମେ-ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

SSC JE ୨୦୨୬: ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ମେ-ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଚୟନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-XIV: ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ମେ-ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

SSC CHSL ୨୦୨୬: ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମେ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଜୁଲାଇ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

SSC ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର (C & D): ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମେ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଅଗଷ୍ଟ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

SSC MTS ୨୦୨୬: ଜୁନ ୨୦୨୬ ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ SI ଏବଂ CAPF: ମେ ମାସରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ୨୦୨୬, ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

SSC GD କନଷ୍ଟେବଳ ୨୦୨୭: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍

SSC MTS (୨୦୨୫) ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜାନୁଆରୀ ୧୫, ୨୦୨୬ ରୁ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଲଟ୍ ସ୍ୱୟଂ-ସ୍ଲଟ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ssc.gov.in କୁ ଯାଇ 'ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ' ବିଭାଗରେ 'ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

SSC Exam Calendar
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା SSC ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସୂଚୀ...
Banakalagi ritual
ଆଜି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି, ଏତିକି ସମୟ ବନ୍ଦ ଜଗା ଦର୍ଶନ
Odia News
ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଘେରିଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା, BNS ୧୬୩ ଲାଗୁ
Khordha News
Crime: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ୨ କିଲୋ ୬୩୮ ଗ୍ରାମର ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ..
TMC Protest
TMC Protest: ଅମିତ ଶାହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ, ସାଂସଦଙ୍କୁ ଟେକି ନେଲା ପୋଲିସ୍