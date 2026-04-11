SSC GD Exam Date OUT: ଏସଏସସି ଜିଡି କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପ୍ରକାଶିତ

SSC GD Constable Exam Date Released: ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ GD କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। SSC GD ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ? ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ କେବେ ଜାରି ହେବ, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
SSC GD Constable Exam Date Released: ଏହି ସୂଚନା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି । ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ (SSC) ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ GD କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଏହାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, ssc.gov.in ରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। 2026 ପାଇଁ GD କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସପ୍ତାହକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଚୟନ କରିପାରିବେ। SSC GD କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ? ଆସନ୍ତୁ ଜିଡି କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା 2026 ପାଇଁ ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୨୩, ୨୦୨୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାରିଖଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଜିଡି ପରୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ସପ୍ତାହ ୧) ପାଇଁ ଏସଏସସି ଜିଡି କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା ଏପ୍ରିଲ ୨୭ରୁ ମେ ୨, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ସପ୍ତାହ୨) ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ୪ ମଇରୁ ମେ ୯, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ସପ୍ତାହ ୩) ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ୧୮ ମଇରୁ ମେ ୨୩, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ସପ୍ତାହ ୪) ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ୨୫ ମଇରୁ ମେ ୩୦, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ପରୀକ୍ଷାର ବିସ୍ତୃତ ସୂଚୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ "ସେଲ୍ଫ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ" ସୁବିଧା ପାଇବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ, ସହର କିମ୍ବା ସିଫ୍ଟ ଚୟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ସପ୍ତାହ ବାଛିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଚାରୋଟି ଉପଲବ୍ଧ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏପ୍ରିଲ ୧୧, ୨୦୨୬ ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ ଟାରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୫ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୦୦ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଚୟନ କରିପାରିବେ।
ଏସ୍ଏସ୍ସି ଜିଡି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସହର ସ୍ଲିପ୍ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖର ପ୍ରାୟ ୧୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ତଥାପି, ପ୍ରବେଶପତ୍ର ଏସ୍ଏସ୍ସି ଜିଡି ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖର ପ୍ରାୟ ୩ ରୁ ୪ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆଡମିଟକାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପ୍ରବେଶପତ୍ର ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯିବ, ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ।
