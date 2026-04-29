SSC Stenographer Vacancy 2026: ୭ଶହରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ, ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ...

SSC Stenographer Recruitment 2026: ଆପଣ କ'ଣ ଜଣେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 29, 2026, 05:50 PM IST

SSC Stenographer Recruitment 2026: ପ୍ରାୟ ଚାକିରୀ ଆଶାୟୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ (SSC) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି। SSC ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ SSC ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଭାବରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ୭ ଶହରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ମଇ ୧୫, ୨୦୨୬। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଆବେଦନ ଫି, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦରମା ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ।

ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ (ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ) ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରୁପ୍ 'C' ପାଇଁ, ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ ୪୫ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ପାଇଁ ୪୦ ମିନିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପସନ୍ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ।

ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରୁପ୍ 'D' ପାଇଁ, ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ ୬୫ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ପାଇଁ ୫୦ ମିନିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପସନ୍ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ।

୧୮ରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 'C' ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ୧୮ ରୁ ୨୭ ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଗ୍ରେଡ୍ 'D' ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉପର ବୟସ ସୀମାରେ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ। SSC ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ୧୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତଥାପି, PwBD (ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି), ST (ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି), SC (ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି), ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ।

SSC ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, ssc.gov.in ରେ ସରକାରୀ SSC ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋମପେଜରେ, "ଲଗଇନ୍" କିମ୍ବା "ପଞ୍ଜିକରଣ" ବିକଳ୍ପ ଉପର ଡାହାଣ କୋଣରେ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତେବେ ଦୟାକରି ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଲଗଇନ୍ କରିବା ପରେ, SSC ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୃଷ୍ଠାର ଆହୁରି ତଳକୁ ଦେଖାଯିବ। ଫର୍ମ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା'ପରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସହିତ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ, ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ବାହାର କରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ।

SSC ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀରେ) ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚୟନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ, ଗ୍ରୁପ୍ C ଅଧୀନରେ, ଦରମା ୯,୩୦୦ରୁ ୩୪,୮୪୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଗ୍ରୁପ୍ D ଅଧୀନରେ, ଦରମା ୫,୨୦୦ରୁ ୨୦ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ବିବରଣୀ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ssc.gov.in ରେ ସରକାରୀ SSC ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ।

Soubhagya Ranjan Mishra

