SBI PO Recruitment 2026: ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଦରମା ଜାଣନ୍ତୁ

SBI PO Recruitment 2026: ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି। ବିଶେଷକରି, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋବେସାରି ଅଫିସର (PO) ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
Trending Photos
State Bank of India PO Recruitment 2026: ଯଦି ଆପଣ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ଯେକୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରୋବେସାରି ଅଫିସର (PO) ନିଯୁକ୍ତି 2026 ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, CA, ମେଡିସିନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମର ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ SBIରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନର ଶେଷ ବର୍ଷରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ; ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ବୟସ ସୀମା ସମ୍ପର୍କରେ, ୨୧ ରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତଥାପି, SC, ST, OBC ଏବଂ PwBD ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉପର ବୟସ ସୀମାରେ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଆବେଦନ ଫି କେତେ?
ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋବେସାରି ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ପାଇଁ, ଜେନେରାଲ, OBC ଏବଂ EWS ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ, SC, ST ଏବଂ PwBD ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ। ଜେନେରାଲ, OBC ଏବଂ EWS ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ୭୫୦ ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋମପେଜରେ, 'Join SBI' ବିଭାଗକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, 'Current Openings' କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ PO ନିଯୁକ୍ତି ଲିଙ୍କ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ, 'Apply Online' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ 'New Registration' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ID ପ୍ରବେଶ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପରେ, ସ୍କ୍ରିନରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦେଖାଯିବ। ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ପରେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଦନ ଫି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ, ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ବାହାର କରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ।
SBI PO ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେଉଁଥିରେ ରିଜନିଂ, ଗଣିତ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ରିଜନିଂ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଟିମ୍ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡକାଯାଏ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତା’ପରେ ଶେଷ ହୁଏ।
ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହି ଚାକିରିର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦରମା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୪୮,୪୮୦ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୌଳିକ ଦରମା ଆଶା କରିପାରିବେ; ସମୟ ସହିତ, ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବିବରଣୀ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ସରକାରୀ SBI ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।
