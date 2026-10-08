Add Zee Business As A Preferred Source
App

Election Cancelled: ଯାଜପୁରର ଏହି ୨ଟି କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ

ଯାଜପୁର ରୋଡର ଭିଏନ କଲେଜ୍ ଏବଂ ମୁଗୁପାଳ ସ୍ଥିତ ୟୁଏନ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Oct 08, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 08:39 PM IST
Election Cancelled: ଯାଜପୁରର ଏହି ୨ଟି କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ
Image Credit: ଛାତ୍ରସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ବଡ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଜିତ ପରିଜା, ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
2
3
4
5