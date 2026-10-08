Election Cancelled: ଯାଜପୁରର ଏହି ୨ଟି କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ

ଯାଜପୁର: ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ବୋମାମାଡ଼ ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ । ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ପାଇଁ କଲେଜ ସାଇନ୍-ଏ-ଡାଏ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ମୁଗୁପାଳ ସ୍ଥିତ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶାରଦା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ହୋଇଛି । ଫଳରେ କଲେଜରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ନେଇ ଗତକାଲି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ କରିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାଇବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ।