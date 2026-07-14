Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଏବର୍ଷ ରିଆଡମିଶନ SAMS ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ- ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ

ଆଜି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 14, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:37 PM IST
ଏବର୍ଷ ରିଆଡମିଶନ SAMS ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ- ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସରଳତା, ସେବା ଏବଂ ସଂସ୍କାର ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ ଥିଲା
Nand Kishore Goenka51 min ago
2
Ind vs Eng2 hrs ago
3
top 10 news today2 hrs ago
4
FIFA 20263 hrs ago
5
Odia News2:57 AM IST