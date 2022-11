World Record: ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନାକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହୋଇଯିବେ ଚକିତ

Thomas Wedders Guinness World Records: ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣାଯାଏ କିମ୍ବା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପିଲାମାନେ ଅଜବ ଓ ଶରୀରର ଅଧିକ ଅଙ୍ଗ ସହିତ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି । ଯଦିଓ ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତି । ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବା ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନାକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି, କାରଣ କୌଣସି ମଣିଷର ନାକ ତାଙ୍କ ପରି ବଡ ନୁହେଁ । ଏବେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାକ କେତେ ବଡ ହୋଇଥିବ ।

ଦୁନିଆର ଲମ୍ବା ନାକ ଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଥୋମାସ୍ ଭେଡର୍ସ, ଯିଏକି ଥୋମାସ୍ ୱାଡହାଉସ୍ (Thomas Wedders) ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା । ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ୨୫୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତାଙ୍କର ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି କେହି ପହଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି । ବ୍ରିଟେନରେ ରହୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଗିନିଜ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି ।

Thomas Wadhouse was an English circus performer who lived in the 18th century. He is most famously known for having the world's longest nose, which measured 7.5 inches (19 cm) long. pic.twitter.com/Gx3cRsGXxd

— Historic Vids (@historyinmemes) November 12, 2022