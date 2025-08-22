SAMS ଅଧୀନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ e-Admission ପାଇଁ ସମୟସୀମା

୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ SAMS ଅଧୀନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇ-ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସମୟସୀମା
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଷ୍ଟୁଡୋଣ୍ଟ ଏକାଡେମିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ (SAMS) ଅଧିନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ୨୦୨୫-୨୬ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇ-ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ସମୟସୀମାରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ www.samsodisha.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି SAMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ କମନ୍ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ (CP)/ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ଅପରାହ୍ମ ୨ରୁ www.samsodisha.gov.in ୱେବସାଇଟରେ ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଲଗଇନରେ ଅନଲାଇନ୍ କମନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ (CAF) ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଓ୍ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ କମନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ (CAF) ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ୦୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ (ଦିନ ୧୧:୪୫ )
୦୩.୦୯.୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତ ଖାଲି ପଦବୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅପେକ୍ଷା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ସହିତ (ଉଚ୍ଚ ବିକଳ୍ପ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ - ଅପେକ୍ଷା ରାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ) ଚୟନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସିଟ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରକାଶନ କରାଯିବ । ୦୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ( ଦିନ୪:୦୦)ରେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରାଯିବ ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟିଂ (ସେମାନଙ୍କ ଲଗଇନ୍ ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ପତ୍ର ସହିତ) ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସିଟ୍ରେ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ (ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ/ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲାଣ/NEFT/UPI ଇତ୍ୟାଦି) ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଦେୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏହା ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ( ସକାଳ ୧୦:୦୦)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୦୦) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ (ସକାଳ ୧୦:୦୦ )ରୁ ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ (୧୧:୪୫) ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଇ-ସ୍ପେସରେ ପ୍ରବେଶପ୍ରାପ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ।
ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ତାଲିକାଭୁକ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ CAF ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ HELs କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତଥାପି, ବୈଧ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଛୁଟି ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଦିନ ୨ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା କରିପାରିବେ ।
ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତାଲିକାରେ ଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ/ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ମନୋନୀତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍/SMS ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ କରାଯିବ। ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଦିନ ୨ଟାରୁ ଆପଣ ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ।
