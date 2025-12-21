UIIC Recruitment 2025: ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି

UIIC Recruitment 2025: ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (UIICL) ମୋଟ ୧୫୩ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଖାଲି ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, uiic.co.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
UIIC Recruitment 2025: ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ କରିବା ପାଇଁ । ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସହିତ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (UIICL) ମୋଟ ୧୫୩ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୮ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ୨୦ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶେଷ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ uiic.co.in ଭିଜିଟ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ମୋଟ ୧୫୩ ପଦବୀ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ସେମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ୦୩ଟି ପଦବୀ, ଆସାମରେ ୦୧ ପଦବୀ, ବିହାରରେ ୦୨ ପଦବୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ୦୨ ପଦବୀ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ୦୪ ପଦବୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୦୯ ପଦବୀ, ଗୋଆରେ ୦୨ ପଦବୀ, ଗୁଜୁରାଟରେ ୦୮ ପଦବୀ, ହରିଆଣାରେ ୦୧ ପଦବୀ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୦୧ ପଦବୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ୨୬ ପଦବୀ, କେରଳରେ ୧୦ ପଦବୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୦୬ ପଦବୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୨୩ ପଦବୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ୦୧ ପଦବୀ, ପୁଡୁଚେରୀରେ ୦୪ ପଦବୀ, ପଞ୍ଜାବରେ ୦୨ ପଦବୀ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ୧୮ ପଦବୀ, ତାମିଲନାଡୁରେ ୧୯ ପଦବୀ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ୦୨ ପଦବୀ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ୦୫ ପଦବୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୦୪ ପଦବୀ ରହିଛି ।
ଉପରୋକ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ବୋର୍ଡରୁ ଅତି କମରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଚୟନ ହେବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ମିଳିବ। ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୨୧ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୨୮ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଡିସେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ।
ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ nats.education.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରି ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୱେବସାଇଟ୍ uiic.co.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋମପେଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଫଟୋ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
