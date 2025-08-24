UPSC Recruits: ବିନା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏବେ IAS, IPS ପାଇବେ ଆଶାୟୀ ! ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ଡିଟେଲ୍ସ

UPSC Recruits: UPSC କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ୧,୧୩୦ ପଦବୀ ପାଇଁ ୧ ରୁ ୧୩ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନରେ ନୂତନ ଦକ୍ଷତା ଆଣିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। କେନ୍ଦ୍ର ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଅର୍ଥ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ।
Trending Photos
UPSC Recruits: ଆଇଏଏସ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏସ୍ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିବା ସଂଗଠନ ୟୁନିୟନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ବିନା ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା 'ପାର୍ଟିକାଲ ବା ଲାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି' ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ। ୟୁପିଏସସି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ 'ପାର୍ଟିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି' ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ୧,୧୩୦ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
UPSC (ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ 'ପାର୍ଟିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବା ଲାଟେରାଲ' ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ୧,୧୩୦ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପୂରଣ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୟୁନିୟନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ (UPSC)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅପସାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅଛି। ୟୁପିଏସସି ହେଉଛି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥା।
'ପାର୍ଶ୍ଵିକ ପ୍ରବେଶ' ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି। ଏହା ହେଉଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି ବିନା ଘରୋଇ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିଥିବା ବୃତ୍ତିଗତ ମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି। ଏହା ନିୟମିତ UPSC ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। UPSC କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ୧,୧୩୦ ପଦବୀ ପାଇଁ ୧ ରୁ ୧୩ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନରେ ନୂତନ ଦକ୍ଷତା ଆଣିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। କେନ୍ଦ୍ର ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଅର୍ଥ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବୃତ୍ତିଗତ ମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି। UPSC ୨୦୨୪ ରେ ୪୫ ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ 'ପାର୍ଶ୍ଵିକ ପ୍ରବେଶ' ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥର ସେହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରି, ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ନୂତନ ଉପାୟରେ କରାଯାଉଛି। "ଏହି ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ-ସ୍ତରୀୟ ଚାକିରି ନୁହେଁ ଯାହା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆବେଦନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହାଁନ୍ତି।
ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି। ଏହା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ। ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରାଯାଏ।" ଏହି 'ପାର୍ଶ୍ଵିକ ପ୍ରବେଶ' ପଦ୍ଧତି କେବଳ ପ୍ରଶାସନରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
Also Read: Odia YouTuber: ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତର ଡ୍ରୋନ ସଟ୍ ନେବା ବେଳେ ଭାସିଗଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଏବେସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନି ପତ୍ତା
Also Read: Today Horoscope: ଆଜି କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ...ଜାଣନ୍ତୁ ୧୨ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ