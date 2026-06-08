Add Zee Business As A Preferred Source
App

Weekly Employment: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ୫ଟି ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ଖାଲି ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ...

ଯଦି ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିପାରେ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 08, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:39 PM IST
Weekly Employment: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ୫ଟି ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ଖାଲି ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ...

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Jahangir Khan: ପୂର୍ବତନ TMC ବିଧାୟକ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ୍ ଗିରଫ, ନେପାଳ ବର୍ଡରରୁ..
Jahangir Khan arrested13 min ago
2
Odia News23 min ago
3
top 10 news today51 min ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Delivery boy2 hrs ago