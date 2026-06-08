Weekly Employment 8th to 14th June 2026: ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ଭଲ କ୍ୟାରିଅର ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ନିକଟତର ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ।
RRB Assistant Loco Pilot Bharti
ରେଳୱେ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (RRB) ୧୧,୧୨୭ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ITI ଯୋଗ୍ୟତା କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ୧୮ ରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। RRB ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ୧୪ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬।
SBI Apprentice Bharti
ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସ୍ନାତକମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ୭,୧୫୦ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ୧୫ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬।
UPSSSC Technical Assistant Bharti
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ବୈଷୟିକ ସହାୟକ (ଗ୍ରୁପ୍ C) ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ ୨,୭୫୯ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ଗୃହ ବିଜ୍ଞାନ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଜ୍ଞାନ, ବନୀକରଣ କିମ୍ବା ବି.ଏସ୍ସି.ରେ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ କୃଷି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିମ୍ବା ବି.ଇ./ବି.ଟେକ୍.ରେ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ୟୁପି ପିଇଟି-୨୦୨୫ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜୁନ୍ ୧୧, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସିଆଲ୍ UPSSSC ୱେବସାଇଟ୍, upsssc.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
UPSC CDS II & NDA II 2026
ସଂଘ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (UPSC) ମୋଟ ୮୪୫ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମିଳିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା (CDS-II) ପାଇଁ ୪୫୧ ପଦବୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମୀ (NDA) ପାଇଁ ୩୯୪ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ୍ ୯। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।
Indian Army TES 10+2 Entry
ଭାରତୀୟ ସେନାର ୧୦+୨ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରବେଶିକା ଯୋଜନା (TES) - ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ବ୍ୟାଚ୍ - ପାଇଁ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ୍ ୧୨, ୨୦୨୬। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଣିତରେ ୬୦% କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ସହିତ, JEE ମେନ୍ସ ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ମୋଟ 90ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ଉପଲବ୍ଧ, ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ SSB ସାକ୍ଷାତକାର, JEE ରାଙ୍କ, ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ସାମିଲ ହେବ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ ।