Jamtara Actor Death: ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ "ଜମତାରା ୨" ସିରିଜର ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା...

Jamtara Actor Death: ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର କଳା ଜଗତରୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିକଟରେ ବଲିଉଡର ୩ ଜଣ ଭେଟରାନ୍ ଅଭିନେତା ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର କଳାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଇଛି। ମାତ୍ର ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମରାଠୀ ଅଭିନେତା ସଚିନ ଚାନ୍ଦୱାଡେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସଚିନ ଚାନ୍ଦୱାଡେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଚଳିତ କରିଛି। କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ।
ସଚିନ ଚାନ୍ଦୱାଡେ କିଏ?
ସଚିନ ଚାନ୍ଦୱାଡେ ଜଣେ ମରାଠୀ ଅଭିନେତା ଥିଲେ, ଯିଏ "ଜମତାରା ୨" ସିରିଜରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପେଶାରେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ପୁଣେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଇଟି ପାର୍କ କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସଚିନ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ପୁଣେରେ ମରାଠୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ, ସତୀଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ହଠାତ୍ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
Cinemaa India pays tribute to Sachin Chandwade (2000 – 23 October 2025).
Actor Sachin Chandwade, best known for Jamtara 2 and the upcoming Marathi film Asurvan, has died by suicide in Maharashtra at the age of 25.#SachinChandwade #Jamtara2 #Asurvan #CineMAAIndia #CineMAA pic.twitter.com/M4wlWixhNU
— Echoes Of CineMAA (@EchoesOfCineMAA) October 27, 2025
ସଚିନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି:
ସଚିନ ଚାନ୍ଦୱାଡେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ସଚିନଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧୂଲେକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖ ରାତିରେ, ସଚିନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।
Sachin Chandwade, best known for his role in Jamtara Season 2, died by suicide at his home in Jalgaon, Maharashtra. He was just 25 years old. His sudden demise has left fans and colleagues deeply shocked.
Read here: https://t.co/XJ7KQo47Sq#SachinChandwade #EntertainmentNews… pic.twitter.com/zUM5bK0ghi
— DNA (@dna) October 27, 2025
