Palash Muchhal: ପୁଣି ଫସିଲେ ପଲାଶ ମୁଛଲ, ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ FIR ରୁଜୁ...

ସାଙ୍ଗଲି ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦ୍ୟାନୟନ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ୨୦୨୩ ଡିସେମ୍ବର ୫ରେ ସାଙ୍ଗଲିରେ ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।
Trending Photos
Palash Muchhal: ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର ଏବଂ ଗାୟକ ପଲାଶ ମୁଛଲ ପୁଣିଥରେ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ପାଲଟିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର କାରଣ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଙ୍ଗଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଲାଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ₹୪୦ ଲକ୍ଷ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ୩୪ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତା ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ବିଦ୍ୟାନୟନ ମାନେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସାଙ୍ଗଲି ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦ୍ୟାନୟନ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ୨୦୨୩ ଡିସେମ୍ବର ୫ରେ ସାଙ୍ଗଲିରେ ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।
ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି:
ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ପଲାଶ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାନୟନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଲାଶ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ନଜରୟା"ରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାନୟନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଫିଲ୍ମର OTT ରିଲିଜ୍ ପରେ ସେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଲାଭ ପାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମରେ ଭୂମିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପଲାଶଙ୍କ ଉପରେ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ:
ଅଭିଯୋଗରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁହେଁ ଅନେକ ଥର ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାନୟନ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ପଲାଶଙ୍କୁ ମୋଟ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଫିଲ୍ମ କେବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାନୟନ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ପଲାଶ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇନଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦାବି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ପଲାଶ ମୁଛଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.