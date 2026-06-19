Mantra Muugdha: ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଡ଼କସନର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ l ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଡ଼କସନରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାଳଜୟୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେହି ଧାରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହା ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ । ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ପ୍ରତୀକ୍ଷା" ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ହାତେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଥିଲା, ସେହିପରି "କର୍ମ" ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇଥିଲା ।
ମେ ୧ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ୫୦ ଦିନ ହେଲା ସାରା ଓଡିଶାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନମୁଗ୍ଧ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। କୌଣସି ପର୍ବ କିମ୍ବା କୌଣସି ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଭାରତରେ ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ଚିରାଚରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଧାରାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ମଜାଦାର କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିପାରିଛି ।ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ ରଜ ପର୍ବକୁ। ରଜ ଆସିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସୁପରଷ୍ଟାର, ରିଅଲଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ନେଇ ତିନିଟି ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା । ତେବେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡି ନଥିଲା ।
ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧର କାହାଣୀ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଏପରି ଯେ ଦର୍ଶକ ଆପେ ଟାଣି ହେଉଥିଲେ । ଥରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକାଧିକ ଥର ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନେତା ସନୋଜ, ମନ୍ମୟ, ସାର୍ଥକ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ଭୂମିକା ଏବଂ ଦୀପନ୍ୱିତ ଭଳି କଳାକାର ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି । ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ, ଅନୁରାଗ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନୁରାଗ ପଣ୍ଡା, ସଙ୍ଗୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରୋମୀୟାଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭଳି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ "ହଜିଗଲା କାହିଁ ବଇଁଶୀ କାହ୍ନା" ଗୀତରେ ପ୍ରଯୋଜିକା ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଅତିଥି କଳାକାର ଭାବେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର । ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାନର କ୍ରି୍ଏଟିଭ ହେଡ୍ ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ ଏବଂ ଟିମ୍ ଙ୍କୁ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ାଇ, ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଆର୍ଟ ପ୍ରଡ଼କସନ ଟିମ୍ ର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛି ।