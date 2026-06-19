Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Entertainment
  • /Mantra Muugdha: ୫୦ ଦିନର ସଫଳତା…ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଖୁସିର ମୂହୁର୍ତ୍ତ ପାଳିଲେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧର ପୂରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟିମ୍

Mantra Muugdha: ୫୦ ଦିନର ସଫଳତା…ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଖୁସିର ମୂହୁର୍ତ୍ତ ପାଳିଲେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧର ପୂରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟିମ୍

Mantra Muugdha: ଚିରାଚରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଧାରାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ମଜାଦାର କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିପାରିଛି । ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ ରଜ ପର୍ବକୁ।ରଜ ଆସିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସୁପରଷ୍ଟାର, ରିଅଲଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ନେଇ ତିନିଟି ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା । ତେବେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡି ନଥିଲା ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 19, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:44 PM IST
Mantra Muugdha: ୫୦ ଦିନର ସଫଳତା…ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଖୁସିର ମୂହୁର୍ତ୍ତ ପାଳିଲେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧର ପୂରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟିମ୍

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mantra Muugdha: ୫୦ ଦିନର ସଫଳତା…ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଖୁସିର ମୂହୁର୍ତ୍ତ ପାଳିଲେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧର ପୂରା ଚ
Mantra Muugdha6 min ago
2
free bus service20 min ago
3
Odisha news37 min ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Odisha Thunderstorm Alert2 hrs ago