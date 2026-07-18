Add Zee Business As A Preferred Source
App

72nd National Film Award: ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା; ‘ଲହରୀ’ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ

ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ‘ଲହରୀ’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛି। ଏହି ସଫଳତା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ହୋଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 18, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:26 PM IST
72nd National Film Award: ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା; ‘ଲହରୀ’ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
72nd National Film Award: ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା; ‘ଲହରୀ’ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ
72nd national film awards17 min ago
2
Sonam Wangchuk1 hr ago
3
Ayushman Bharat card2 hrs ago
4
Abhishek Banerjee9:36 AM IST
5
COVID-19 India 20268:54 AM IST