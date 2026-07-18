72nd National Film Award: ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା; ‘ଲହରୀ’ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ

72nd National Film Award: ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନଜନକ ସମ୍ମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି।
ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ‘ଲହରୀ’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛି। ଏହି ସଫଳତା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ହୋଇଛି।
ହିନ୍ଦୀ ବର୍ଗରେ ରାଜ କୁମାର ରାଓ ଅଭିନୀତ ‘ଶ୍ରୀକାନ୍ତ’କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏହାର କାହାଣୀ ଓ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା।
ଅଭିନୟ ବର୍ଗରେ ଏଥର ମାମୁଟ୍ଟି ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କୁ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ‘ଆର୍ଟିକିଲ୍–୩୭୦’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ୟାମି ଗୌତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଉତ୍କର୍ଷ, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ କଳାତ୍ମକ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମଞ୍ଚ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଜେତାମାନଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ‘ଲହରୀ’ର ସଫଳତା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ପରିଚୟ ଦେଇଛି।